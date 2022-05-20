https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-بلادنا-مستعدة-للوساطة-بين-إيران-وأوروبا-وأمريكا-في-حال-طلب-منها-ذلك-1062489415.html
أمير قطر: بلادنا مستعدة للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا في حال طلب منها ذلك
أمير قطر: بلادنا مستعدة للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا في حال طلب منها ذلك
أبدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأمريكا وأوروبا في حال طلب منها ذلك، وذلك في أحدث تعليق منه على الملف النووي... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
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وأكد في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لألمانيا، على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا وأمريكا، مشددا على ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وأعرب أمير قطر عن تفاؤل بلاده بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أن الدوحة مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.ولفت إلى أنه تباحث مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا، وشدد على أن "هذا النهج هو نهج قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-تميم-بن-حمد-آل-ثاني-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-المستشار-الألماني-شولتز-1062476065.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا, العالم العربي, العالم
أمير قطر: بلادنا مستعدة للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا في حال طلب منها ذلك
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أبدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأمريكا وأوروبا في حال طلب منها ذلك، وذلك في أحدث تعليق منه على الملف النووي الإيراني.
وأكد في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، على هامش زيارته لألمانيا، على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا وأمريكا، مشددا على ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية
(قنا).
وأعرب أمير قطر عن تفاؤل بلاده بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أن الدوحة مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
ولفت إلى أنه تباحث مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا، وشدد على أن "هذا النهج هو نهج قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج".
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني
منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي
لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.