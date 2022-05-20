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تميم بن حمد آل ثاني: نأمل أن يكون أول تصدير للغاز القطري (إلى أوروبا) في 2026 أو 2027
https://arabic.sputniknews.com/20220520/أمير-قطر-تميم-بن-حمد-آل-ثاني-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-المستشار-الألماني-شولتز-1062476065.html
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني شولتز
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني شولتز
يعقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الاتفاق النووي الإيراني وأمن الطاقة في... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
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2022-05-20T13:14+0000
قطر
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أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني شولتز

13:14 GMT 20.05.2022
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يتبع
يعقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الاتفاق النووي الإيراني وأمن الطاقة في أوروبا في ضوء مخاوف الإمداد وارتفاع الأسعار وسط الصراع في أوكرانيا.
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13:13 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: استعرضت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، حيث أن الجماهير الألمانية طلبت 600 ألف بطاقة حضور للمباريات.
13:12 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: التبادل التجاري مع ألمانيا ازداد بنسبة 80% ليصل إلى 3 مليار دولار.
13:10 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: نأمل أن يكون أول تصدير للغاز القطري (إلى أوروبا) في 2026 أو 2027.
13:09 GMT 20.05.2022
شولتز: نأمل أن تكون الاتفاقية مع إيران ممكنة.
13:08 GMT 20.05.2022
شولتز: العلاقات بين ألمانيا وقطر جيدة جدا، ومن المهم أن نعمل بشكل وثيق مع بعضنا البعض، ليس فقط بسبب أزمة الغاز الراهنة، وأمن الطاقة مسألة جوهرية، وسنطور بنانا التحتية لنتمكن من توريد الغاز عبر السفن، وقطر لها دور جوهري في استراتيجيتنا.
13:05 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: نحن سعداء بأننا نساهم باستقرار أسواق الطاقة.
13:05 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: الأمن في مجال الطاقة هام في المرحلة الراهنة وهذا الاستثمار مهم بالنسبة لنا لاستكشاف الأسواق الجديدة وأوروبا سوق واعد.
13:04 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: هناك شغف كبير نحو الرياضة في قطر، ونحن سعداء باستضافتنا لكأس العالم.
13:03 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: إذا طُلب من قطر بشكل رسمي المساعدة بحل الخلاف فنحن جاهزون لذلك.
13:02 GMT 20.05.2022
تميم بن حمد آل ثاني: تحدثنا عن أهمية الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الأوروبية وأمريكا، ونحن متفائلون.
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