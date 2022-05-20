https://arabic.sputniknews.com/20220520/أوكرانيا-تبني-سورا-خرسانيا-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1062472203.html
أوكرانيا تبني سورا خرسانيا على الحدود مع بيلاروسيا
أوكرانيا تبني سورا خرسانيا على الحدود مع بيلاروسيا
قال رئيس مقاطعة جيتومير البيلاروسية، سيرغي سوخوملين، على صفحته في "فيسبوك"، أنه بالإضافة إلى الخنادق في منطقة جيتومير، بدؤوا في أوكرانيا في بناء سور خرساني على... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T11:54+0000
2022-05-20T11:54+0000
2022-05-20T11:54+0000
أخبار أوكرانيا
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وأوضح سوخوملين: "قمنا بجولة في مواقع كتائب الدفاع الإقليمي لدينا، التي تقع على الحدود مع بيلاروسيا. لقد حفروا الخنادق بشكل جيد. في 1 مايو/ أيار، بدأوا في بناء سور خرساني على طول الخط بأكمله".ووفقا له، سيشارك موظفو المرافق العامة في العمل، وسيتم توزيع أجزاء من الحدود على حكام بلديات مدن مقاطعة جيتومير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تبني سورا خرسانيا على الحدود مع بيلاروسيا
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قال رئيس مقاطعة جيتومير البيلاروسية، سيرغي سوخوملين، على صفحته في "فيسبوك"، أنه بالإضافة إلى الخنادق في منطقة جيتومير، بدؤوا في أوكرانيا في بناء سور خرساني على طول الخط الحدودي بأكمله مع بيلاروسيا.
وأوضح سوخوملين: "قمنا بجولة في مواقع كتائب الدفاع الإقليمي لدينا، التي تقع على الحدود مع بيلاروسيا. لقد حفروا الخنادق بشكل جيد. في 1 مايو/ أيار، بدأوا في بناء سور خرساني على طول الخط بأكمله".
ووفقا له، سيشارك موظفو المرافق العامة في العمل، وسيتم توزيع أجزاء من الحدود على حكام بلديات مدن مقاطعة جيتومير.