https://arabic.sputniknews.com/20220520/إثيوبيا-تتهم-السودان-باحتلال-أراضيها-أثناء-انشغالها-بالحرب-في-تيغراي-وتحذر-من-الغزو-1062484464.html
إثيوبيا تتهم السودان باحتلال أراضيها أثناء انشغالها بالحرب في تيغراي وتحذر من "الغزو"
إثيوبيا تتهم السودان باحتلال أراضيها أثناء انشغالها بالحرب في تيغراي وتحذر من "الغزو"
حذرت إثيوبيا من مشكلات غير مسبوقة قد تترتب على "غزو" السودان لأراضيها، متهمة الخرطوم بأنها تعمل على "تغيير ديموغرافي" للمنطقة المتنازع عليها. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:53+0000
2022-05-20T16:53+0000
2022-05-20T16:53+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050618062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_385fe003b7a78d26d73c2c533a7468d6.jpg
وقال وزير الخارجية دمقي مكونن، خلال تقديم تقرير أداء الوزارة عن تسعة أشهر أمام البرلمان، إن إثيوبيا تبذل كل ما في وسعها لحل النزاع والخلافات مع السودان سلميا وعبر الحوار الدبلوماسي، لاستعادة أراضيها التي "احتلها السودان بالقوة" على حد تعبيره.وألقى مكونن باللوم على القوات السودانية في "تهجير المدنيين وتدمير الممتلكات في المناطق التي احتلتها"، لافتا إلى أن الوضع زاد سوءا.وشدد على أن السودان "يعمل حاليا على تغيير ديموغرافي للمنطقة المتنازع عليها من خلال بناء مشروعات بنية تحتية في منطقة لا تزال محل نزاع، واصفا العملية بأنها "أمر غير مقبول على الإطلاق".واعتبر الوزير أن "السلام هو أفضل بوابة لحل المشكلة"، مؤكدا أن إثيوبيا صعدت القضية إلى المجتمع الدولي بما في ذلك إلى الاتحاد الأفريقي.وحذر من أن "الغزو قد يضر بالعلاقات بين البلدين ويسبب مشكلات غير مسبوقة"، مضيفاً أنه "رغم دعم المجتمع الدولي لموقف إثيوبيا السلمي، إلا أنه يتباطأ في إدانة غزو السودان واستفزازاته لإثيوبيا".وأشار إلى أن إثيوبيا موقفها حازم لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة، مؤكداً أنه "سيتم استعادة الأراضي المحتلة بكل الطرق الممكنة".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السودان-يرفض-رسميا-اتهامات-إثيوبيا-له-بإيواء-جبهة-تيغراي-1062452974.html
https://arabic.sputniknews.com/20220518/بعد-التصعيد-الأخيرهل-باتت-الحرب-وشيكة-بين-السودان-وإثيوبيا-1062402226.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050618062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba185d18ad060aa68618a0960793cac4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم
إثيوبيا تتهم السودان باحتلال أراضيها أثناء انشغالها بالحرب في تيغراي وتحذر من "الغزو"
تابعنا عبر
حذرت إثيوبيا من مشكلات غير مسبوقة قد تترتب على "غزو" السودان لأراضيها، متهمة الخرطوم بأنها تعمل على "تغيير ديموغرافي" للمنطقة المتنازع عليها.
وقال وزير الخارجية دمقي مكونن، خلال تقديم تقرير أداء الوزارة
عن تسعة أشهر أمام البرلمان، إن إثيوبيا تبذل كل ما في وسعها لحل النزاع والخلافات مع السودان سلميا وعبر الحوار الدبلوماسي، لاستعادة أراضيها التي "احتلها السودان بالقوة" على حد تعبيره.
وذكر الوزير أن "السودان انتهك ترسيم الحدود عندما كانت إثيوبيا منشغلة بعملية إنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد (الحرب مع جبهة تحرير تيغراي).
وألقى مكونن باللوم على القوات السودانية في "تهجير المدنيين وتدمير الممتلكات في المناطق التي احتلتها"، لافتا إلى أن الوضع زاد سوءا.
وشدد على أن السودان "يعمل حاليا على تغيير ديموغرافي للمنطقة المتنازع عليها من خلال بناء مشروعات بنية تحتية في منطقة لا تزال محل نزاع، واصفا العملية بأنها "أمر غير مقبول على الإطلاق".
واعتبر الوزير أن "السلام هو أفضل بوابة لحل المشكلة"، مؤكدا أن إثيوبيا صعدت القضية إلى المجتمع الدولي بما في ذلك إلى الاتحاد الأفريقي.
وحذر من أن "الغزو قد يضر بالعلاقات بين البلدين
ويسبب مشكلات غير مسبوقة"، مضيفاً أنه "رغم دعم المجتمع الدولي لموقف إثيوبيا السلمي، إلا أنه يتباطأ في إدانة غزو السودان واستفزازاته لإثيوبيا".
وأشار إلى أن إثيوبيا موقفها حازم لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة، مؤكداً أنه "سيتم استعادة الأراضي المحتلة بكل الطرق الممكنة".