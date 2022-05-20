https://arabic.sputniknews.com/20220520/إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-خلال-24-ساعة-1062488373.html

إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة

إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس خلال 24 ساعة

أعلن قائد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T19:54+0000

2022-05-20T19:54+0000

2022-05-20T19:54+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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وقال ميزينتسيف في إحاطة: "رغم الصعوبات التي تختلقها سلطات كييف، تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، إجلاء 17306 أشخاص من المناطق الخطرة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وأوكرانيا، إلى أراضي روسيا، من بينهم 2213 طفلا".وأشار ميزينتسيف إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 1.3 مليون شخصا، من بينهم 232 طفلا.هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة "آزوفستال" ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إنه "تم تحرير أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول بالكامل من القوميين المتطرفين".وبحسب قوله، فإن "المنشآت السرية للمصنع، التي كان يختبئ فيها المسلحون، أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية".وأشار كوناشينكوف، إلى أنه في المجموع، ومنذ 16 مايو/أيار، ألقى 2439 من نازيي آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تمت محاصرتهم في أراضي المصنع، أسلحتهم واستسلموا.وأشار إلى أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال العملية والتحرير الكامل لمدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن حصار مصنع آزوفستال مستمر، مشيرا إلى إجلاء المدنيين، الذين تم احتجازهم من قبل النازيين الأوكرانيين في المصنع.يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-الدفاع-الروسي-يبلغ-بوتين-بانتهاء-عملية-تحرير-منطقة-آزوفستال-ومدينة-ماريوبول-1062487254.html

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العالم, روسيا