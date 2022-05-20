https://arabic.sputniknews.com/20220520/إسرائيل-تتحفظ-على-طلب-وزير-الخارجية-التركي-زيارة-المسجد-الأقصى-1062465942.html

إسرائيل "تتحفظ" على طلب وزير الخارجية التركي زيارة المسجد الأقصى

إسرائيل "تتحفظ" على طلب وزير الخارجية التركي زيارة المسجد الأقصى

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الخميس، أن إسرائيل تتحفظ على طلب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زيارة المسجد الأقصى، خلال زيارته المرتقبة إلى... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T09:37+0000

2022-05-20T09:37+0000

2022-05-20T09:37+0000

أخبار فلسطين اليوم

المسجد الأقصى

أخبار تركيا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/65/1013306530_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_5f66ac6e1fa9c791d64c4c7155a16eb2.jpg

وأفادت القناة العبرية بأن إسرائيل تتحفظ على طلب وزير الخارجية التركي زيارة المسجد الأقصى، خاصة وأنه يشترط عدم وجود إسرائيليين في المكان، وذلك خلال زيارته المرتقبة للبلاد، الأسبوع المقبل.وأوضحت القناة أن زيارة مولود تشاووش أوغلو لإسرائيل تمثل تقدما دبلوماسيا مهما في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إلا أن زيارة المسجد الأقصى ربما تفجر بعض القلق والتوتر الدبلوماسيين بين البلدين.من جانبها، أشارت القناة العبرية السابعة، إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية (الشاباك) تعارض زيارة وزير الخارجية التركي إلى المسجد الأقصى، كما أن خطة تأمين مولود أوغلو خلال زيارته للبلاد قد فجرَّت جدلا كبيرا داخل جهاز الشاباك نفسه.ولفتت القناة إلى أنه كان من المفترض زيارة أوغلو للبلاد الشهر الماضي، ولكن تم تأجيل تلك الزيارة بسبب التوتر الذي جرى في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، والتي شهدت صدامات ومواجهات بين الشرطة الإسرائيليين والفلسطينيين، على خلفية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.وفي السياق نفسه، حذرت السلطة الفلسطينية من "مخطط جديد دعت له منظمات يهودية يهدف لهدم قبة الصخرة في المسجد الأقصى نهاية الشهر الجاري، معتبرة أن هذه الدعوات ستقود إلى "حرب دينية".وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، في بيان صحفي، إن "مثل هذه الدعوات سوف تقود العالم أجمع لأتون حرب دينية ضروس لا تبقي ولا تذر وسوف تحرق نيرانها الجميع“، معتبرا أن مثل هذه الدعوات ”هي اعتداء سافر على الحرم القدسي الشريف، وإهانة لعقيدة المسلمين وقبلتهم الأولى وثالث أقدس مسجد في الأرض بعد الحرمين الشريفين“،

https://arabic.sputniknews.com/20220518/منظمة-لاهافا-الاستيطانية-تدعو-لهدم-قبة-الصخرة-وتدشين-الهيكل-صور-1062397814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي