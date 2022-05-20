عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/إسرائيل-توقف-مهرجانا-قبل-انتهائه-خشية-تكرار-كارثة-العام-الماضي-1062467955.html
إسرائيل توقف مهرجانا قبل انتهائه خشية تكرار كارثة العام الماضي
إسرائيل توقف مهرجانا قبل انتهائه خشية تكرار كارثة العام الماضي
قررت السلطات الإسرائيلية وقف مهرجان ديني قبل موعد اختتامه بعد أن انتهك عشرات اليهود المتشددين إجراءات السيطرة على الحشود التي تهدف إلى منع تكرار تدافع أودى... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:15+0000
2022-05-20T10:16+0000
العالم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/38/1028303870_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_4fd311cace4046ae689268c63dc2f3a9.jpg
وأظهرت محطات تلفزيونية زوارا يهودا وهم يُسقطون حواجز الأمان ويتشاجرون مع الشرطة عند مقبرة الحاخام شمعون بار يوشاي في ميرون التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وهو موقع لاحتفالات سنوية تستمر ليومين ويمكن أن تجتذب ما يصل إلى 200 ألف شخص، وفقا لوكالة "رويترز".وبعد حادث العام الماضي 2021، الذي كان أسوأ كارثة مدنية في إسرائيل، حدّت السلطات من عدد المحتفلين المسموح لهم بالدخول في أي وقت وطالبتهم بالوصول في الحافلات المصرّح لها فحسب.وقال المنظمون إن رحلات الحافلات أوقفت عصرا، قبل ساعات من الختام المعتاد للمهرجان عند غروب الشمس، أمس الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20210822/إسرائيل-تبدأ-في-سماع-شهود-حادث-التدافع-الذي-أودى-بحياة-45-شخصا-1049905335.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/38/1028303870_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_53fdc526d7c089e9c8055a7d86319468.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل

إسرائيل توقف مهرجانا قبل انتهائه خشية تكرار كارثة العام الماضي

10:15 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 20.05.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قررت السلطات الإسرائيلية وقف مهرجان ديني قبل موعد اختتامه بعد أن انتهك عشرات اليهود المتشددين إجراءات السيطرة على الحشود التي تهدف إلى منع تكرار تدافع أودى بحياة 45 شخصا العام الماضي.
وأظهرت محطات تلفزيونية زوارا يهودا وهم يُسقطون حواجز الأمان ويتشاجرون مع الشرطة عند مقبرة الحاخام شمعون بار يوشاي في ميرون التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وهو موقع لاحتفالات سنوية تستمر ليومين ويمكن أن تجتذب ما يصل إلى 200 ألف شخص، وفقا لوكالة "رويترز".
المسعفون وعمال الإنقاذ في حادث انهيار منصة لاغ بعمر في جبل ميرون، شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2021
إسرائيل تبدأ سماع شهود حادث التدافع الذي أودى بحياة 45 شخصا
22 أغسطس 2021, 08:20 GMT
وبعد حادث العام الماضي 2021، الذي كان أسوأ كارثة مدنية في إسرائيل، حدّت السلطات من عدد المحتفلين المسموح لهم بالدخول في أي وقت وطالبتهم بالوصول في الحافلات المصرّح لها فحسب.
وقال المنظمون إن رحلات الحافلات أوقفت عصرا، قبل ساعات من الختام المعتاد للمهرجان عند غروب الشمس، أمس الخميس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала