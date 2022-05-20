https://arabic.sputniknews.com/20220520/إسرائيل-توقف-مهرجانا-قبل-انتهائه-خشية-تكرار-كارثة-العام-الماضي-1062467955.html
إسرائيل توقف مهرجانا قبل انتهائه خشية تكرار كارثة العام الماضي
إسرائيل توقف مهرجانا قبل انتهائه خشية تكرار كارثة العام الماضي
قررت السلطات الإسرائيلية وقف مهرجان ديني قبل موعد اختتامه بعد أن انتهك عشرات اليهود المتشددين إجراءات السيطرة على الحشود التي تهدف إلى منع تكرار تدافع أودى... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:15+0000
2022-05-20T10:15+0000
2022-05-20T10:16+0000
العالم
إسرائيل
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وأظهرت محطات تلفزيونية زوارا يهودا وهم يُسقطون حواجز الأمان ويتشاجرون مع الشرطة عند مقبرة الحاخام شمعون بار يوشاي في ميرون التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وهو موقع لاحتفالات سنوية تستمر ليومين ويمكن أن تجتذب ما يصل إلى 200 ألف شخص، وفقا لوكالة "رويترز".وبعد حادث العام الماضي 2021، الذي كان أسوأ كارثة مدنية في إسرائيل، حدّت السلطات من عدد المحتفلين المسموح لهم بالدخول في أي وقت وطالبتهم بالوصول في الحافلات المصرّح لها فحسب.وقال المنظمون إن رحلات الحافلات أوقفت عصرا، قبل ساعات من الختام المعتاد للمهرجان عند غروب الشمس، أمس الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20210822/إسرائيل-تبدأ-في-سماع-شهود-حادث-التدافع-الذي-أودى-بحياة-45-شخصا-1049905335.html
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العالم, إسرائيل
إسرائيل توقف مهرجانا قبل انتهائه خشية تكرار كارثة العام الماضي
10:15 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
قررت السلطات الإسرائيلية وقف مهرجان ديني قبل موعد اختتامه بعد أن انتهك عشرات اليهود المتشددين إجراءات السيطرة على الحشود التي تهدف إلى منع تكرار تدافع أودى بحياة 45 شخصا العام الماضي.
وأظهرت محطات تلفزيونية زوارا يهودا وهم يُسقطون حواجز الأمان ويتشاجرون مع الشرطة عند مقبرة الحاخام شمعون بار يوشاي في ميرون التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وهو موقع لاحتفالات سنوية تستمر ليومين ويمكن أن تجتذب ما يصل إلى 200 ألف شخص، وفقا لوكالة "رويترز".
وبعد حادث العام الماضي 2021، الذي كان أسوأ كارثة مدنية في إسرائيل، حدّت السلطات من عدد المحتفلين المسموح لهم بالدخول في أي وقت وطالبتهم بالوصول في الحافلات المصرّح لها فحسب.
وقال المنظمون إن رحلات الحافلات أوقفت عصرا، قبل ساعات من الختام المعتاد للمهرجان عند غروب الشمس، أمس الخميس.