https://arabic.sputniknews.com/20220520/إصابات-خلال-قمع-الجيش-الإسرائيلي-وقفة-احتجاجية-ضد-مصادرة-الأراضي-في-الخليل-جنوبي-الضفة-الغربية-1062485464.html
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد مصادرة الأراضي في الخليل جنوبي الضفة الغربية
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد مصادرة الأراضي في الخليل جنوبي الضفة الغربية
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين بالاختناق، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي فعالية ضد مخطط التهجير وامتداد المستوطنات في "مسافر يطا" جنوبي مدينة... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T18:23+0000
2022-05-20T18:23+0000
2022-05-20T18:23+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة التي حاول منظموها الوصول الى الأراضي المصادرة.الفعالية أقيمت بمشاركة متضامنين أجانب وأهالي "مسافر يطا"، حيث أقيمت صلاة الجمعة في تجمع الركيز وأم الشقحان بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير.وقال نضال يونس رئيس مجلس قروي في "مسافر يطا"، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الفعالية جاءت لرفض التهجير ومصادرة الأراضي في مسافر يطا، ورفضاً لقرار المحكمة الإسرائيلية إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، وستستمر الفعاليات ضمن نهج المقاومة المشروعة للدفاع عن أراضينا ومنع المشروع الاستيطاني الذي يصادر آلاف الدونمات".ويسعى الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانياً من المنطقة، وقد صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية "بكاتس" في 5 مايو/ أيار الجاري على طرد سكان 8 قرى من منازلهم في "مسافر يطا" بالخليل، بحجة تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية، بعدما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، التماساً مقدماً من أهالي 12 تجمعا سكنياً في "مسافر يطا"، وأعلنتها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطينيّ.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد مصادرة الأراضي في الخليل جنوبي الضفة الغربية
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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين بالاختناق، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي فعالية ضد مخطط التهجير وامتداد المستوطنات في "مسافر يطا" جنوبي مدينة الخليل.
وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة التي حاول منظموها الوصول الى الأراضي المصادرة.
الفعالية أقيمت بمشاركة متضامنين أجانب وأهالي "مسافر يطا"، حيث أقيمت صلاة الجمعة في تجمع الركيز وأم الشقحان بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير.
وقال نضال يونس رئيس مجلس قروي في "مسافر يطا"، لوكالة "سبوتنيك": "هذه الفعالية جاءت لرفض التهجير ومصادرة الأراضي في مسافر يطا، ورفضاً لقرار المحكمة الإسرائيلية إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، وستستمر الفعاليات ضمن نهج المقاومة المشروعة للدفاع عن أراضينا ومنع المشروع الاستيطاني الذي يصادر آلاف الدونمات".
ويسعى الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانياً من المنطقة، وقد صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية "بكاتس" في 5 مايو/ أيار الجاري على طرد سكان 8 قرى من منازلهم في "مسافر يطا" بالخليل، بحجة تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية، بعدما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، التماساً مقدماً من أهالي 12 تجمعا سكنياً في "مسافر يطا"، وأعلنتها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطينيّ.