https://arabic.sputniknews.com/20220520/إصابة-4-أشخاص-بجروح-إثر-هجوم-طعن-شرقي-النرويج-أحدهم-في-حالة-خطرة-1062466907.html

إصابة 4 أشخاص بجروح إثر هجوم طعن شرقي النرويج... أحدهم في حالة خطرة

إصابة 4 أشخاص بجروح إثر هجوم طعن شرقي النرويج... أحدهم في حالة خطرة

أصيب أربعة أشخاص بجروح نتيجة هجوم بسكين في مقاطعة بوسكيرود شرقي النرويج، أحدهم جروحه خطرة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T09:58+0000

2022-05-20T09:58+0000

2022-05-20T09:58+0000

أخبار النرويج

حادثة طعن

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ووفقا للديلي ميل، قالت الشرطة النرويجية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطرة، في هجوم طعن وقع جنوب شرقي النرويج، اليوم الجمعة.وقالت الشرطة إن الجاني ألقي القبض عليه، مضيفة أنها تلقت التحذير الساعة 8.48 صباحا.وفيما لم تحدد الشرطة الدافع للهجوم، أكدت أن الناس على ما يبدو تعرضوا لهجمات "عشوائية"، في بلدة صغيرة على بعد 50 ميلا فقط من كونغسبرغ.وذكرت NRK، في وقت لاحق، أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم، فيما أكد ذلك جان جوت بييركي، عمدة بلدية نوري أوغ أوفدال.

https://arabic.sputniknews.com/20211014/الشرطة-النرويجية-تسيطر-على-الوضع-بعد-قتل-معتدي-عدة-أشخاص-بالقوس-والسهم-1050427171.html

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أخبار النرويج, حادثة طعن