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https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-أزمة-تنذر-بانكماش-اقتصادي-في-ألمانيا-1062457771.html
إعلام: أزمة تنذر بانكماش اقتصادي في ألمانيا
إعلام: أزمة تنذر بانكماش اقتصادي في ألمانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن تفاقم الوضع في أوكرانيا كان بمثابة صدمة للاقتصاد الألماني وأدى لأزمة وجودية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:01+0000
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اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية، وعرضت من خلاله دراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وشاركت فيها 25000 شركة. اتضح أنه على خلفية الأزمة الأوكرانية، تتوقع ثلث الشركات تدهورا وشيكا في الوضع الاقتصادي، ويعتمد 19% فقط على التغييرات الإيجابية.وعلق مارتن وانسليبن، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، على النتائج قائلا: "حتى الآن، لم نشهد سوى مثل هذا الانكماش في الصناعة خلال الأزمة المالية والإغلاق الأول في عام 2020".هذا وتواجه ألمانيا، مثل الدول الغربية الأخرى، مشاكل اقتصادية حادة - ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم - بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
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اقتصاد

إعلام: أزمة تنذر بانكماش اقتصادي في ألمانيا

06:01 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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أشار تقرير إعلامي إلى أن تفاقم الوضع في أوكرانيا كان بمثابة صدمة للاقتصاد الألماني وأدى لأزمة وجودية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Handelsblatt الألمانية، وعرضت من خلاله دراسة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، وشاركت فيها 25000 شركة. اتضح أنه على خلفية الأزمة الأوكرانية، تتوقع ثلث الشركات تدهورا وشيكا في الوضع الاقتصادي، ويعتمد 19% فقط على التغييرات الإيجابية.
وعلق مارتن وانسليبن، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، على النتائج قائلا: "حتى الآن، لم نشهد سوى مثل هذا الانكماش في الصناعة خلال الأزمة المالية والإغلاق الأول في عام 2020".

وأضاف المنشور أن تداعيات الأحداث في أوكرانيا تتطور إلى أزمة هيكلية ستستمر لسنوات، وقد يكون الانكماش الاقتصادي "ينذر بسوء" بشكل خاص.

هذا وتواجه ألمانيا، مثل الدول الغربية الأخرى، مشاكل اقتصادية حادة - ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم - بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
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