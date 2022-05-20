https://arabic.sputniknews.com/20220520/إعلام-الجزائر-لن-تستطيع-إنقاذ-أوروبا-في-حال-حظر-الغاز-الروسي-1062459133.html
إعلام: الجزائر لن تستطيع إنقاذ أوروبا في حال حظر الغاز الروسي
إعلام: الجزائر لن تستطيع إنقاذ أوروبا في حال حظر الغاز الروسي
وجهت أزمة الغاز في أوروبا وفرض عقوبات على روسيا، أنظار الدول الأوروبية للغاز الجزائري لتعويض النقص. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:05+0000
2022-05-20T07:05+0000
2022-05-20T07:06+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير إعلامي نشره موقع "رأي اليوم" البريطاني، فإن دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا تسعى للحصول على الغاز الجزائري لتعويض النقص.وأضاف التقرير أن الجزائر تعمل وفق عقود تقاسم الإنتاج، حيث تساهم شركات مثل "إيني" الإيطالية و "توتال إينرجيز" الفرنسية و"إيكونور" النرويجية في عمليات الاستخراج.ووصف التقرير أن أزمة الغاز تضع الجزائر أمام اختبار صعب بين المعسكرين الروسي والغربي، لتصبح ضمن دائرة الضوء الدولي والزخم الدبلوماسي.يقول خبير الطاقة جورج زاكمان : "لا يمكن أن تنتج الجزائر كميات أكبر من الغاز بين عشية وضحاها، حتى لو كان لدى البلاد احتياطيات كبيرة جدا من الغاز".أما المحلل الاقتصادي سيريل فيدرشهوفن، فيقول إن "الجزائر تواجه موقفا صعبا، وإذا أرادت الاستمرار كمصدر رئيسي للطاقة، ومساعدة أوروبا، فهذا أمر منطقي، لكن ذلك سيهدد علاقاتها مع موسكو".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: الجزائر لن تستطيع إنقاذ أوروبا في حال حظر الغاز الروسي
07:05 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
وجهت أزمة الغاز في أوروبا وفرض عقوبات على روسيا، أنظار الدول الأوروبية للغاز الجزائري لتعويض النقص.
وبحسب تقرير إعلامي نشره موقع "رأي اليوم" البريطاني، فإن دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا تسعى للحصول على الغاز الجزائري لتعويض النقص.
وأضاف التقرير أن الجزائر تعمل وفق عقود تقاسم الإنتاج، حيث تساهم شركات مثل "إيني" الإيطالية و "توتال إينرجيز" الفرنسية و"إيكونور" النرويجية في عمليات الاستخراج.
ووصف التقرير أن أزمة الغاز
تضع الجزائر أمام اختبار صعب بين المعسكرين الروسي والغربي، لتصبح ضمن دائرة الضوء الدولي والزخم الدبلوماسي.
ورغم التهافت الأوروبي، لا يتوقع خبراء الطاقة أن تستطيع الجزائر إنقاذ أوروبا وتخليصها من الاعتماد على الغاز الروسي، بحسب المنشور.
يقول خبير الطاقة جورج زاكمان : "لا يمكن أن تنتج الجزائر كميات أكبر من الغاز بين عشية وضحاها، حتى لو كان لدى البلاد احتياطيات كبيرة جدا من الغاز".
أما المحلل الاقتصادي سيريل فيدرشهوفن، فيقول إن "الجزائر تواجه موقفا صعبا، وإذا أرادت الاستمرار كمصدر رئيسي للطاقة، ومساعدة أوروبا، فهذا أمر منطقي، لكن ذلك سيهدد علاقاتها مع موسكو".