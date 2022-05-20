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إعلام: قطر أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
إعلام: قطر أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، أمس الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:51+0000
2022-05-20T13:51+0000
فيروس كورونا
أخبار الكويت اليوم
السعودية
قطر
العالم العربي
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، أكد خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 115241052 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.9%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3632408 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3584234 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20397 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.8 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 98.8 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء بالتساوي مع الكويت، أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم, السعودية, قطر, العالم العربي

إعلام: قطر أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

13:51 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat إحياء ذكرى عاشوراء في الكويت، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الكويت، 30 أغسطس 2020
 إحياء ذكرى عاشوراء في الكويت، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الكويت، 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، أمس الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، أكد خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 115241052 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.9%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3632408 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3584234 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20397 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.8 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 98.8 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء بالتساوي مع الكويت، أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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