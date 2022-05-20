https://arabic.sputniknews.com/20220520/إيمانويل-ماكرون-يعين-حكومة-جديدة--1062482036.html
إيمانويل ماكرون يعين حكومة جديدة
إيمانويل ماكرون يعين حكومة جديدة
قال الأمين العام لقصر الإليزيه، أليكسيس كوهلر، الجمعة ، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين كاثرين كولونا وزيرة للخارجية الجديدة وسيباستيان ليكورنو وزيرا... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:25+0000
2022-05-20T15:25+0000
2022-05-20T15:25+0000
العالم
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وقال كوهلر على الهواء في تلفزيون "بي إف إم تي في": "تعيين كاثرين كولونا وزيرة للخارجية، وسيباستيان ليكورنو وزيرا للقوات المسلحة للبلاد".شغل ليكورنو منصب وزير الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار حتى الآن، بينما كانت كولونا سفيرة فرنسا في المملكة المتحدة. واحتفظ وزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير الاقتصاد برونو لو مير بمنصبيهما.كما ظل إيريك دوبون موريتي في منصب وزير العدل، وأميلي دي مونتشالين، وزيرة إعادة التنظيم والخدمة العامة، أصبحت وزيرة للتحولات البيئية.وأغنس بانييه روناتشيت، التي كانت وزيرة للصناعة، وأصبحت وزيرة لتحويلات الطاقة.تولى المؤرخ الفرنسي باب ندياي منصب وزير التعليم والشباب. وأصبحة لبنانية الأصل ريما عبد الملك، التي كانت في السابق المستشار الثقافي للرئيس، وزيرة للثقافة.عينت بريجيت بورغينيون وزيرة للصحة وأوليفييه دوسود الوزير المفوض للحسابات العامة وزيرا للعمل. ومارك فينوت، وزير العلاقات مع البرلمان، وسيصبح كليمان بون وزيرا للزراعة في الحكومة الجديدة، وسيشغل المتحدث باسم مجلس الوزراء جبرائيل أتال، كما ورد في قصر الإليزيه، منصب وزير مفوض للحسابات العامة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيمانويل ماكرون يعين حكومة جديدة
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قال الأمين العام لقصر الإليزيه، أليكسيس كوهلر، الجمعة ، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين كاثرين كولونا وزيرة للخارجية الجديدة وسيباستيان ليكورنو وزيرا جديدا للدفاع، بالإضافة لتغيير عدد من الوزراء ووضع وزيرة للثقافة من أصل لبناني.
وقال كوهلر على الهواء في تلفزيون
"بي إف إم تي في": "تعيين كاثرين كولونا وزيرة للخارجية، وسيباستيان ليكورنو وزيرا للقوات المسلحة للبلاد".
شغل ليكورنو منصب وزير الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار حتى الآن، بينما كانت كولونا سفيرة فرنسا في المملكة المتحدة. واحتفظ وزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير الاقتصاد برونو لو مير بمنصبيهما.
كما ظل إيريك دوبون موريتي في منصب وزير العدل، وأميلي دي مونتشالين، وزيرة إعادة التنظيم والخدمة العامة، أصبحت وزيرة للتحولات البيئية.
وأغنس بانييه روناتشيت، التي كانت وزيرة للصناعة، وأصبحت وزيرة لتحويلات الطاقة.
تولى المؤرخ الفرنسي باب ندياي منصب وزير التعليم والشباب. وأصبحة لبنانية الأصل ريما عبد الملك، التي كانت في السابق المستشار الثقافي للرئيس، وزيرة للثقافة.
عينت بريجيت بورغينيون وزيرة للصحة وأوليفييه دوسود الوزير المفوض للحسابات العامة وزيرا للعمل. ومارك فينوت، وزير العلاقات مع البرلمان، وسيصبح كليمان بون وزيرا للزراعة في الحكومة الجديدة، وسيشغل المتحدث باسم مجلس الوزراء جبرائيل أتال، كما ورد في قصر الإليزيه، منصب وزير مفوض للحسابات العامة.