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https://arabic.sputniknews.com/20220520/اختطاف-عائلة-إيطالية-وخادمتها-في-مالي-1062483557.html
اختطاف عائلة إيطالية وخادمتها في مالي
اختطاف عائلة إيطالية وخادمتها في مالي
قال مسؤول محلي في مالي، اليوم الجمعة، إن مسلحين خطفوا أسرة إيطالية وخادمتهم التوغولية في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف غربيين في الدولة الواقعة في غرب... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:04+0000
2022-05-20T16:04+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن تشاكا كوليبالي، عمدة بلدة سينسينا، أن الرجال اقتحموا منزل زوجين وهما مبشران مسيحيان، ليلة الخميس، وكانا يعملان على إقامة كنيسة في البلدة.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير لويجي دي مايو يتابع التطورات، مضيفة أن وحدة الأزمات التابعة لها "تجري عمليات التحقق والفحص المطلوبة".وتقع بلدة سينسينا على بعد 400 كيلومتر (249 ميلا) شرقي العاصمة المالية باماكو وبالقرب من الحدود الجنوبية المضطربة للبلاد مع بوركينا فاسو حيث ينشط المتطرفون الإسلاميون.وتتكرر حوادث خطف الغربيين واحتجازهم على يد المتمردين الجهاديين مقابل فدية في منطقة الساحل بأفريقيا، وهي منطقة شاسعة تقع جنوب الصحراء الكبرى، وانتشرت عمليات الاختطاف بشكل أكبر في شمال مالي، لكن هجوم الخميس لم يكن الأول من نوعه في الجنوب.وفي عام 2017، اختطف مسلحون موالون لتنظيم القاعدة، الراهبة الكولومبية، الأخت غلوريا سيسيليا نارفيز، في كارانجاسو، على بعد نحو 27 كيلومترًا (17 ميلاً) من المكان الذي اختطفت فيه الأسرة الإيطالية، وتم إطلاق سراح الراهبة في عام 2021 بعد أن أمضت أكثر من أربع سنوات في الأسر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بإنفاق ما يصل إلى مليون يورو لتحريرها، إلا أنه نادرا ما يتم تأكيد دفع الفدية لمنفذي عمليات الاختطاف.
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أخبار العالم الآن

اختطاف عائلة إيطالية وخادمتها في مالي

16:04 GMT 20.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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قال مسؤول محلي في مالي، اليوم الجمعة، إن مسلحين خطفوا أسرة إيطالية وخادمتهم التوغولية في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف غربيين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن تشاكا كوليبالي، عمدة بلدة سينسينا، أن الرجال اقتحموا منزل زوجين وهما مبشران مسيحيان، ليلة الخميس، وكانا يعملان على إقامة كنيسة في البلدة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير لويجي دي مايو يتابع التطورات، مضيفة أن وحدة الأزمات التابعة لها "تجري عمليات التحقق والفحص المطلوبة".
وتقع بلدة سينسينا على بعد 400 كيلومتر (249 ميلا) شرقي العاصمة المالية باماكو وبالقرب من الحدود الجنوبية المضطربة للبلاد مع بوركينا فاسو حيث ينشط المتطرفون الإسلاميون.
وتتكرر حوادث خطف الغربيين واحتجازهم على يد المتمردين الجهاديين مقابل فدية في منطقة الساحل بأفريقيا، وهي منطقة شاسعة تقع جنوب الصحراء الكبرى، وانتشرت عمليات الاختطاف بشكل أكبر في شمال مالي، لكن هجوم الخميس لم يكن الأول من نوعه في الجنوب.
وفي عام 2017، اختطف مسلحون موالون لتنظيم القاعدة، الراهبة الكولومبية، الأخت غلوريا سيسيليا نارفيز، في كارانجاسو، على بعد نحو 27 كيلومترًا (17 ميلاً) من المكان الذي اختطفت فيه الأسرة الإيطالية، وتم إطلاق سراح الراهبة في عام 2021 بعد أن أمضت أكثر من أربع سنوات في الأسر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بإنفاق ما يصل إلى مليون يورو لتحريرها، إلا أنه نادرا ما يتم تأكيد دفع الفدية لمنفذي عمليات الاختطاف.
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