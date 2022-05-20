https://arabic.sputniknews.com/20220520/اختطاف-عائلة-إيطالية-وخادمتها-في-مالي-1062483557.html

اختطاف عائلة إيطالية وخادمتها في مالي

اختطاف عائلة إيطالية وخادمتها في مالي

قال مسؤول محلي في مالي، اليوم الجمعة، إن مسلحين خطفوا أسرة إيطالية وخادمتهم التوغولية في جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف غربيين في الدولة الواقعة في غرب... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T16:04+0000

2022-05-20T16:04+0000

2022-05-20T16:04+0000

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن تشاكا كوليبالي، عمدة بلدة سينسينا، أن الرجال اقتحموا منزل زوجين وهما مبشران مسيحيان، ليلة الخميس، وكانا يعملان على إقامة كنيسة في البلدة.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير لويجي دي مايو يتابع التطورات، مضيفة أن وحدة الأزمات التابعة لها "تجري عمليات التحقق والفحص المطلوبة".وتقع بلدة سينسينا على بعد 400 كيلومتر (249 ميلا) شرقي العاصمة المالية باماكو وبالقرب من الحدود الجنوبية المضطربة للبلاد مع بوركينا فاسو حيث ينشط المتطرفون الإسلاميون.وتتكرر حوادث خطف الغربيين واحتجازهم على يد المتمردين الجهاديين مقابل فدية في منطقة الساحل بأفريقيا، وهي منطقة شاسعة تقع جنوب الصحراء الكبرى، وانتشرت عمليات الاختطاف بشكل أكبر في شمال مالي، لكن هجوم الخميس لم يكن الأول من نوعه في الجنوب.وفي عام 2017، اختطف مسلحون موالون لتنظيم القاعدة، الراهبة الكولومبية، الأخت غلوريا سيسيليا نارفيز، في كارانجاسو، على بعد نحو 27 كيلومترًا (17 ميلاً) من المكان الذي اختطفت فيه الأسرة الإيطالية، وتم إطلاق سراح الراهبة في عام 2021 بعد أن أمضت أكثر من أربع سنوات في الأسر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بإنفاق ما يصل إلى مليون يورو لتحريرها، إلا أنه نادرا ما يتم تأكيد دفع الفدية لمنفذي عمليات الاختطاف.

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