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ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في بعض المناطق الساحلية في سوريا
ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في بعض المناطق الساحلية في سوريا
حذرت السلطات السورية من أن بعض مناطق الغابات في السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الساحلية تقع تحت تأثير مؤشرات الخطورة المرتفعة للحرائق. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:28+0000
2022-05-20T12:28+0000
العالم العربي
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وأوضحت منصة الغابات ومراقبة الحرائق "فيرمو" عبر صفحتها على "فيسبوك" أن "باقي مواقع الغابات شمال غربي سورية ستتأثر بالمستوى المتوسط لخطورة الحريق خلال اليوم أيضاً"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".ودعت المنصة إلى تجنب إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المخصصة 188 و113.وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طالت 280 قرية وبلدة. وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما ألحقت أضرارا كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف. وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، وفق السلطات.
https://arabic.sputniknews.com/20210806/حرائق-ضخمة-تضرب-جبال-مصياف-وسط-سوريا-لليوم-الثاني-صور-وفيديو--1049784085.html
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العالم العربي

ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في بعض المناطق الساحلية في سوريا

12:28 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Munzer Saeedحرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا
حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Munzer Saeed
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حذرت السلطات السورية من أن بعض مناطق الغابات في السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الساحلية تقع تحت تأثير مؤشرات الخطورة المرتفعة للحرائق.
وأوضحت منصة الغابات ومراقبة الحرائق "فيرمو" عبر صفحتها على "فيسبوك" أن "باقي مواقع الغابات شمال غربي سورية ستتأثر بالمستوى المتوسط لخطورة الحريق خلال اليوم أيضاً"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ودعت المنصة إلى تجنب إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المخصصة 188 و113.
وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طالت 280 قرية وبلدة. وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح. والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما ألحقت أضرارا كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف. وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، وفق السلطات.
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