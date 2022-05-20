https://arabic.sputniknews.com/20220520/استخراج-هاتف-محمول-من-معدة-شاب-في-مصر-1062470964.html

استخراج هاتف محمول من معدة شاب في مصر

استخراج هاتف محمول من معدة شاب في مصر

نجح فريق طبي، اليوم الجمعة، في استخراج هاتف محمول من معدة شاب، في محافظة القليوبية، شمال القاهرة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

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واستخرج الأطباء، بمستشفى بنها الجامعي، الهاتف من معدة الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، والذي وصل المستشفى وكان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة، بحسب موقع "مصراوي".دخل المريض، مساء أمس الخميس، جراحة الطوارئ، بعدما إجراء الفحوصات له، حيث تبين وجود أجسام غريبة في معدته.وقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة، ليجدوا هاتفا محمولا داخل معدته، وتم استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.وصرح أحد الأطباء بالمستشفى، بأنهم لم يعرفوا سبب وصول الهاتف إلى معدة الشاب، مشيرا إلى أن هذه الحالة تعد الثانية، التي يشهدها المستشفى لاستخراج هاتف محمول من معدة مريض.

https://arabic.sputniknews.com/20211016/إخراج-هاتف-محمول-من-معدة-مريض-في-مصر-صورة-1050447185.html

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