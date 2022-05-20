https://arabic.sputniknews.com/20220520/استطلاع-تراجع-شعبية-بايدن-لأدنى-مستوى-و54-من-الأمريكيين-يرفضون-طريقة-تعامله-مع-روسيا-1062477544.html
استطلاع: تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى و54% من الأمريكيين يرفضون طريقة تعامله مع روسيا
استطلاع: تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى و54% من الأمريكيين يرفضون طريقة تعامله مع روسيا
أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية الرئيس جو بايدن تراجعت في شهر مايو/أيار، إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته، مع تزايد التشاؤم بين أعضاء حزبه الديمقراطي. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:27+0000
2022-05-20T13:27+0000
2022-05-20T13:27+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ الإيه بي، فقد أجرى مركز "إن أو آر سي" للأبحاث العامة، في وكالة "أسوشيتد برس" استطلاعا أظهر أن 39% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أداء بايدن كرئيس، وأن 54% من الأمريكيين يرفضون طريقة تعامله مع روسيا خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.وبشكل عام، يقول 2 من كل 10 بالغين فقط إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد جيد، وكلاهما انخفض من نحو 3 من كل 10 قبل شهر.وكمصدر قلق خاص لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي، تبلغ موافقته بين الديمقراطيين 73%، وهو انخفاض كبير منذ وقت سابق في رئاسته، حيث لم تنخفض نسبة تأييد بايدن بين الديمقراطيين أبدًا عن 82% في استطلاعات المركز نفسه الذي اجرى هذا الاستطلاع.وتعكس النتائج شعوراً واسع النطاق بالسخط في بلد يواجه سلسلة من التحديات تتراوح من التضخم والعنف باستخدام الأسلحة النارية والنقص المفاجئ في حليب الأطفال إلى الوباء المستمر.وعلى مستوى الجمهوريين، فلم يكونوا لطيفين مع بايدن لفترة من الوقت، فأقل من 1 من كل 10 يوافق على الرئيس أو تعامله مع الملف الاقتصادي، لكن هذا لا يختلف عن الشهر الماضي.وحسب الاستطلاع وبشكل عام، لا يوافق ثلثا الأمريكيين على طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد، حيث لم يتغير هذا التصنيف إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من ارتفاعه قليلاً منذ الشهرين الأولين من العام.وانخفضت النسبة المئوية للديمقراطيين الذين قالوا إن سياسات بايدن قد فعلت الكثير للمساعدة من 45% إلى 37%، على الرغم من أن 18% فقط قالوا إنهم فعلوا المزيد للإيذاء؛ بينما أكد 44% أنهم لم يحدثوا أي فرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/فوكس-نيوز-البيت-الأبيض-يكذب-على-الشعب-الأمريكي-بشأن-أهداف-إدارة-بايدن-1060650851.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/انخفاض-شعبية-بايدن-إلى-ما-دون-مستوى-تأييد-ترامب-1056700357.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاع: تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى و54% من الأمريكيين يرفضون طريقة تعامله مع روسيا
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية الرئيس جو بايدن تراجعت في شهر مايو/أيار، إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته، مع تزايد التشاؤم بين أعضاء حزبه الديمقراطي.
ووفقا لـ الإيه بي
، فقد أجرى مركز "إن أو آر سي" للأبحاث العامة، في وكالة "أسوشيتد برس" استطلاعا أظهر أن 39% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أداء بايدن كرئيس، وأن 54% من الأمريكيين يرفضون طريقة تعامله مع روسيا خاصة بعد الأزمة الأوكرانية.
وبشكل عام، يقول 2 من كل 10 بالغين فقط إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد جيد، وكلاهما انخفض من نحو 3 من كل 10 قبل شهر.
وتركزت هذه الانخفاضات بين الديمقراطيين، حيث قال 33% فقط داخل حزب الرئيس إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بانخفاض عن 49% في أبريل/ نيسان الماضي.
وكمصدر قلق خاص لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي، تبلغ موافقته بين الديمقراطيين 73%، وهو انخفاض كبير منذ وقت سابق في رئاسته، حيث لم تنخفض نسبة تأييد بايدن بين الديمقراطيين أبدًا عن 82% في استطلاعات المركز نفسه الذي اجرى هذا الاستطلاع.
وتعكس النتائج شعوراً واسع النطاق بالسخط في بلد يواجه سلسلة
من التحديات تتراوح من التضخم والعنف باستخدام الأسلحة النارية والنقص المفاجئ في حليب الأطفال إلى الوباء المستمر.
وعلى مستوى الجمهوريين، فلم يكونوا لطيفين مع بايدن لفترة من الوقت، فأقل من 1 من كل 10 يوافق على الرئيس أو تعامله مع الملف الاقتصادي، لكن هذا لا يختلف
عن الشهر الماضي.
وحسب الاستطلاع وبشكل عام، لا يوافق ثلثا الأمريكيين على طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد، حيث لم يتغير هذا التصنيف إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من ارتفاعه قليلاً منذ الشهرين الأولين من العام.
لكن هناك دلائل على أن الاستياء من بايدن بشأن الاقتصاد قد تعمق، حيث قال 18% فقط من الأمريكيين إن سياسات بايدن قد فعلت أكثر من الإضرار بالاقتصاد، بانخفاض طفيف عن 24% في مارس/آذار.
وانخفضت النسبة المئوية للديمقراطيين الذين قالوا إن سياسات بايدن قد فعلت الكثير للمساعدة من 45% إلى 37%، على الرغم من أن 18% فقط قالوا إنهم فعلوا المزيد للإيذاء؛ بينما أكد 44% أنهم لم يحدثوا أي فرق.