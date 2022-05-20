https://arabic.sputniknews.com/20220520/الأردن-وقبرص-يبحثان-تعزيز-العلاقات-1062465202.html
الأردن وقبرص يبحثان تعزيز العلاقات
الأردن وقبرص يبحثان تعزيز العلاقات
عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، لقاء برئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:24+0000
2022-05-20T09:24+0000
2022-05-20T09:24+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقالت وكالة "عمون" الإخبارية إن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين جاء في إطار الاتحاد الأوروبي وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان، كما بحث الطرفان آخر المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.في سياق متصل، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، اليوم الجمعة، إلى نحو 18 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي.ووصل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في المملكة الأردنية إلى نسبة 15.6% عما تم تسجيله حيث كانت 15.535 مليار دولار.وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني لنهاية أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة، وهي تقدر بقيمة تصل إلى نحو 2.791 مليار دينار أردني.وأشارت الأرقام إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستوردات تكفي بما يقارب 9 أشهر ونصف الشهر تقريبا، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.وكان البنك المركزي الأردني قد كشف في شهر أبريل من العام الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 6.3% في أول 3 أشهر من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ورغم انخفاض احتياطي العملات.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
الأردن وقبرص يبحثان تعزيز العلاقات
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عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، لقاء برئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت وكالة "عمون
" الإخبارية إن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين جاء في إطار الاتحاد الأوروبي وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان، كما بحث الطرفان آخر المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، اليوم الجمعة، إلى نحو 18 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي.
ووصل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في المملكة الأردنية إلى نسبة 15.6% عما تم تسجيله حيث كانت 15.535 مليار دولار.
وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني
لنهاية أبريل، بلغ احتياطي البنك من الذهب نحو مليونين و100 أونصة، وهي تقدر بقيمة تصل إلى نحو 2.791 مليار دينار أردني.
وأشارت الأرقام إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات للمستوردات تكفي بما يقارب 9 أشهر ونصف الشهر تقريبا، وهو معدل يفوق المعدلات العالمية الطبيعية.
وكان البنك المركزي الأردني قد كشف في شهر أبريل من العام الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
بنسبة 6.3% في أول 3 أشهر من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ورغم انخفاض احتياطي العملات.