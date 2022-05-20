عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/الأرصاد-المصرية-انخفاض-في-درجات-الحرارة-بداية-من-الغد-1062463483.html
الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد
الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد ولمدة يومين. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:37+0000
2022-05-20T08:37+0000
درجات الحرارة اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102043/03/1020430301_0:335:5846:3623_1920x0_80_0_0_cc3f8f43e392fdd98bdf4018818a01a3.jpg
ووفقا لبيان نشرته الهئة عبر صفحتها في موقع "فيسبوكط، أكدت أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح من 4 إلى 5 درجات.وقالت: "انخفاض في درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد القادمين لتسود أجواء ربيعية رائعة نهارا علي كافة الانحاء؛ حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 27 درجة وعلي السواحل الشمالية 24 درجة وعلي جنوب الصعيد 35 درجة".ولفتت إلى أن الأجواء سكون مائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء، كما تتكون السحب علي مناطق واسعة من شمال البلاد لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102043/03/1020430301_648:0:5479:3623_1920x0_80_0_0_dff116b0f0f928137f38cf559ea8551e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد

08:37 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDمدينة القاهرة
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد ولمدة يومين.
ووفقا لبيان نشرته الهئة عبر صفحتها في موقع "فيسبوكط، أكدت أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح من 4 إلى 5 درجات.
وقالت: "انخفاض في درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد القادمين لتسود أجواء ربيعية رائعة نهارا علي كافة الانحاء؛ حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 27 درجة وعلي السواحل الشمالية 24 درجة وعلي جنوب الصعيد 35 درجة".
ولفتت إلى أن الأجواء سكون مائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء، كما تتكون السحب علي مناطق واسعة من شمال البلاد لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала