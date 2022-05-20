https://arabic.sputniknews.com/20220520/الأرصاد-المصرية-انخفاض-في-درجات-الحرارة-بداية-من-الغد-1062463483.html
الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد
الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد ولمدة يومين. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:37+0000
2022-05-20T08:37+0000
2022-05-20T08:37+0000
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ووفقا لبيان نشرته الهئة عبر صفحتها في موقع "فيسبوكط، أكدت أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح من 4 إلى 5 درجات.وقالت: "انخفاض في درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد القادمين لتسود أجواء ربيعية رائعة نهارا علي كافة الانحاء؛ حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 27 درجة وعلي السواحل الشمالية 24 درجة وعلي جنوب الصعيد 35 درجة".ولفتت إلى أن الأجواء سكون مائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء، كما تتكون السحب علي مناطق واسعة من شمال البلاد لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد ولمدة يومين.
ووفقا لبيان نشرته الهئة عبر صفحتها في موقع "فيسبوكط، أكدت أن البلاد ستشهد انخفاضا
في درجات الحرارة تتراوح من 4 إلى 5 درجات.
وقالت: "انخفاض في درجات الحرارة
خلال يومي السبت والأحد القادمين لتسود أجواء ربيعية رائعة نهارا علي كافة الانحاء؛ حيث تكون درجة الحرارة علي القاهرة 27 درجة وعلي السواحل الشمالية 24 درجة وعلي جنوب الصعيد 35 درجة".
ولفتت إلى أن الأجواء سكون مائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء، كما تتكون السحب علي مناطق واسعة من شمال البلاد لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.