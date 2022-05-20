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الأمم المتحدة: انعقاد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في 30 مايو في جنيف
الأمم المتحدة: انعقاد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في 30 مايو في جنيف
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ‏السورية ستجتمع في جنيف، في اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة من... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:51+0000
2022-05-20T16:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "مكتب المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن، أعلن اليوم أن الجلسة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو".وأضاف أن "اللجنة الدستورية ستجتمع في جلسات مغلقة".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/لافروف-روسيا-تؤكد-استئناف-عمل-اللجنة-الدستورية-السورية-نهاية-الشهر-الجاري-1059879298.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: انعقاد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في 30 مايو في جنيف

16:51 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Poolمحادثات جنيف حول سوريا
محادثات جنيف حول سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
محادثات جنيف حول سوريا
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Pool
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ‏السورية ستجتمع في جنيف، في اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة من 30 مايو/ أيار وحتى 3 يونيو/ ‏حزيران المقبلين.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "مكتب المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن، أعلن اليوم أن الجلسة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو".
وأضاف أن "اللجنة الدستورية ستجتمع في جلسات مغلقة".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
لافروف: روسيا تؤكد استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية نهاية الشهر الجاري
14 مارس, 10:58 GMT
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.
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