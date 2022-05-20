https://arabic.sputniknews.com/20220520/الأمم-المتحدة-انعقاد-الجولة-الثامنة-لاجتماعات-اللجنة-الدستورية-السورية-في-30-مايو-في-جنيف-1062484355.html
الأمم المتحدة: انعقاد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في 30 مايو في جنيف
الأمم المتحدة: انعقاد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في 30 مايو في جنيف
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف، في اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة من... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:51+0000
2022-05-20T16:51+0000
2022-05-20T16:51+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "مكتب المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن، أعلن اليوم أن الجلسة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو".وأضاف أن "اللجنة الدستورية ستجتمع في جلسات مغلقة".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/لافروف-روسيا-تؤكد-استئناف-عمل-اللجنة-الدستورية-السورية-نهاية-الشهر-الجاري-1059879298.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: انعقاد الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في 30 مايو في جنيف
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف، في اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة من 30 مايو/ أيار وحتى 3 يونيو/ حزيران المقبلين.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "مكتب المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن، أعلن اليوم أن الجلسة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو".
وأضاف أن "اللجنة الدستورية ستجتمع في جلسات مغلقة".
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.