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https://arabic.sputniknews.com/20220520/البنك-المركزي-الروسي-يرفع-الحظر-عن-البيع-بالمزايدات-العلنية-في-البورصة-1062475977.html
البنك المركزي الروسي يرفع الحظر عن البيع بالمزايدات العلنية في البورصة
البنك المركزي الروسي يرفع الحظر عن البيع بالمزايدات العلنية في البورصة
رفع بنك روسيا المركزي، الحظر المفروض على الأفراد عن البيع بالمزايدات العلنية في البورصة والحظر المفروض على شراء العملات الأجنبية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:04+0000
2022-05-20T13:04+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال وسطاء التداول: "وفقًا للفقرة 7 من المادة 44 من القانون الفيدرالي رقم 39-في3 المؤرخ 22 أبريل/ نيسان 1996 "بشأن سوق الأوراق المالية"، من أجل ضمان المصالح المشروعة للمستثمرين في الأسواق المالية، يطلب بنك روسيا ما يلي: اعتبار من 01.06.2022 إلغاء طلب بنك روسيا بتاريخ 24.02.2022 رقم 018-38-4 / 1099 وطلب بنك روسيا بتاريخ 27 فبراير/شباط 2022 رقم 018-38 / 1184".في وقت سابق، أصدر بنك روسيا أمرا بتعليق عمليات البيع عبر المزايدات العلنية في البورصة والأسواق خارج البورصة، وكذلك تداول العملات ذات الرافعة المالية من أجل تقليل المخاطر والحد من التقلبات.
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روسيا, اقتصاد

البنك المركزي الروسي يرفع الحظر عن البيع بالمزايدات العلنية في البورصة

13:04 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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رفع بنك روسيا المركزي، الحظر المفروض على الأفراد عن البيع بالمزايدات العلنية في البورصة والحظر المفروض على شراء العملات الأجنبية.
وقال وسطاء التداول: "وفقًا للفقرة 7 من المادة 44 من القانون الفيدرالي رقم 39-في3 المؤرخ 22 أبريل/ نيسان 1996 "بشأن سوق الأوراق المالية"، من أجل ضمان المصالح المشروعة للمستثمرين في الأسواق المالية، يطلب بنك روسيا ما يلي: اعتبار من 01.06.2022 إلغاء طلب بنك روسيا بتاريخ 24.02.2022 رقم 018-38-4 / 1099 وطلب بنك روسيا بتاريخ 27 فبراير/شباط 2022 رقم 018-38 / 1184".
في وقت سابق، أصدر بنك روسيا أمرا بتعليق عمليات البيع عبر المزايدات العلنية في البورصة والأسواق خارج البورصة، وكذلك تداول العملات ذات الرافعة المالية من أجل تقليل المخاطر والحد من التقلبات.
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