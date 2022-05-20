https://arabic.sputniknews.com/20220520/الجمارك-الفنلندية-تحتجز-6-يخوت-يشتبه-في-خضوعها-لعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1062481931.html
الجمارك الفنلندية تحتجز 6 يخوت يشتبه في خضوعها لعقوبات الاتحاد الأوروبي
الجمارك الفنلندية تحتجز 6 يخوت يشتبه في خضوعها لعقوبات الاتحاد الأوروبي
قالت وكالة الجمارك الفنلندية، اليوم الجمعة، إنها احتجزت ستة يخوت بعد أن ظهرت أدلة على أنها تخص مواطنين روس أو بيلاروسيين مدرجين على القائمة السوداء للاتحاد... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:21+0000
2022-05-20T15:21+0000
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سبوتنيك. وجاء في بيان الجمارك الفنلندية أن "تحقيقات المتابعة التي أجرتها وكالة الجمارك بشأن ستة قوارب سياحية أظهرت أنها قد تكون مرتبطة بأشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا".يذكر أنه تم احتجاز إجمالي 21 قاربا سياحيا في فنلندا في مارس/ آذار بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وقالت الجمارك إنه تم الإفراج عن خمسة زوارق بينما لا يزال التحقيق جاريا بشأن البقية.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت.وجاء في تقرير الشركة: "بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو/ أيار، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".وتمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الجمارك الفنلندية تحتجز 6 يخوت يشتبه في خضوعها لعقوبات الاتحاد الأوروبي
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قالت وكالة الجمارك الفنلندية، اليوم الجمعة، إنها احتجزت ستة يخوت بعد أن ظهرت أدلة على أنها تخص مواطنين روس أو بيلاروسيين مدرجين على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك
. وجاء في بيان الجمارك الفنلندية أن "تحقيقات المتابعة التي أجرتها وكالة الجمارك بشأن ستة قوارب سياحية أظهرت أنها قد تكون مرتبطة بأشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا".
يذكر أنه تم احتجاز إجمالي 21 قاربا سياحيا في فنلندا في مارس/ آذار بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وقالت الجمارك إنه تم الإفراج عن خمسة زوارق بينما لا يزال التحقيق جاريا بشأن البقية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا
ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت.
وجاء في تقرير الشركة: "بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو/ أيار، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".
وتمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.