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https://arabic.sputniknews.com/20220520/الخارجية-الروسية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سوف-يستدعي-تعديلات-على-التعاون-في-القطب-الشمالي-1062461945.html
الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على التعاون في القطب الشمالي
الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على التعاون في القطب الشمالي
أعلن نيكولاي كورتشونوف، المتخصص بشؤون المنطقة القطبية والمندوب عن وزارة الخارجية الروسية، أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على تطوير... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:04+0000
2022-05-20T08:04+0000
روسيا
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وقال كورتشونوف في مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا": "في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا أن نفهم بوضوح أن تغيير الوضع العسكري - السياسي للبلدان، بالطبع، يمكن أن يُدخل بعض التعديلات على تطوير التعاون في خطوط العرض العليا. وسيحدد الوقت ما سيكون عليه الأمر، وما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان إلى الشمال أم لا".قدمت فنلندا والسويد في السابق طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وصرحت تركيا في وقت لاحق بأنها لا تستطيع أن تقول "نعم" لانضمام هذه الدول إلى الناتو بسبب مقارباتها تجاه القضية الكردية.
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الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على التعاون في القطب الشمالي

08:04 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلن نيكولاي كورتشونوف، المتخصص بشؤون المنطقة القطبية والمندوب عن وزارة الخارجية الروسية، أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على تطوير التعاون في القطب الشمالي.
وقال كورتشونوف في مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا": "في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا أن نفهم بوضوح أن تغيير الوضع العسكري - السياسي للبلدان، بالطبع، يمكن أن يُدخل بعض التعديلات على تطوير التعاون في خطوط العرض العليا. وسيحدد الوقت ما سيكون عليه الأمر، وما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان إلى الشمال أم لا".
قدمت فنلندا والسويد في السابق طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وصرحت تركيا في وقت لاحق بأنها لا تستطيع أن تقول "نعم" لانضمام هذه الدول إلى الناتو بسبب مقارباتها تجاه القضية الكردية.
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