https://arabic.sputniknews.com/20220520/الخارجية-الروسية-عن-دفع-طوكيو-ثمن-الغاز-بالروبل-اقترحنا-منذ-زمن-زيادة-التعامل-بالعملات-الوطنية-1062467070.html
الخارجية الروسية عن دفع طوكيو ثمن الغاز بالروبل: اقترحنا منذ زمن زيادة التعامل بالعملات الوطنية
الخارجية الروسية عن دفع طوكيو ثمن الغاز بالروبل: اقترحنا منذ زمن زيادة التعامل بالعملات الوطنية
علقت وزارة الخارجية الروسية على إمكانية دفع اليابان ثمن الغاز الطبيعي المسال بالروبل، مؤكدة أن موسكو تقدمت منذ فترة طويلة اقتراحات زيادة حصة المبادلات التجارية... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:00+0000
2022-05-20T10:00+0000
2022-05-20T10:00+0000
روسيا
اقتصاد
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في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، لوكالة "كيودو تسوشين" اليابانية: "إن قضايا الدفع مقابل الغاز الطبيعي المسال المصدر إلى اليابان ليست ضمن اختصاص وزارة الخارجية".وأضاف: "في الوقت نفسه، أود أن أذكركم بأن الجانب الروسي اقترح مرارا وتكرارا زيادة حصة المبادلات التجارية بالعملات الوطنية. على أي حال، لن يتم توفير منتجات الطاقة الروسية مجانا".وقال نيكولاي إن موسكو لا تدرس إمكانية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لليابان، مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها طوكيو في الآونة الأخيرة.وأضاف: "مع بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، انضمت طوكيو رسميا وبنشاط إلى حملة الخوف من روسيا التي يوجهها الغرب، وأعلنت صراحة أن الهدف من المسار المناهض لروسيا هو إحداث أكبر قدر من الضرر لبلدنا".وتابع: "اتخذت إدارة فوميو كيشيدا خطوات مدمرة لم يسبق لها مثيل للعلاقات الثنائية الحديثة، ودمرت نتائج التعاون بين البلدين. في مثل هذه الظروف، ليس من الضروري الحديث عن حوار رفيع المستوى، لذلك نحن لا ندرس قضايا تنظيم الاتصالات مع الجانب الياباني".
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روسيا, اقتصاد
الخارجية الروسية عن دفع طوكيو ثمن الغاز بالروبل: اقترحنا منذ زمن زيادة التعامل بالعملات الوطنية
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علقت وزارة الخارجية الروسية على إمكانية دفع اليابان ثمن الغاز الطبيعي المسال بالروبل، مؤكدة أن موسكو تقدمت منذ فترة طويلة اقتراحات زيادة حصة المبادلات التجارية بالعملات الوطنية.
في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، قال مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي نوزدريف، لوكالة "كيودو تسوشين" اليابانية: "إن قضايا الدفع مقابل الغاز الطبيعي المسال المصدر إلى اليابان ليست ضمن اختصاص وزارة الخارجية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، أود أن أذكركم بأن الجانب الروسي اقترح مرارا وتكرارا زيادة حصة المبادلات التجارية بالعملات الوطنية. على أي حال، لن يتم توفير منتجات الطاقة الروسية مجانا".
وقال نيكولاي إن موسكو لا تدرس إمكانية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لليابان، مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها طوكيو في الآونة الأخيرة.
وأضاف: "مع بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، انضمت طوكيو رسميا وبنشاط إلى حملة الخوف من روسيا التي يوجهها الغرب، وأعلنت صراحة أن الهدف من المسار المناهض لروسيا هو إحداث أكبر قدر من الضرر لبلدنا".
وتابع: "اتخذت إدارة فوميو كيشيدا خطوات مدمرة لم يسبق لها مثيل للعلاقات الثنائية الحديثة، ودمرت نتائج التعاون بين البلدين. في مثل هذه الظروف، ليس من الضروري الحديث عن حوار رفيع المستوى، لذلك نحن لا ندرس قضايا تنظيم الاتصالات مع الجانب الياباني".