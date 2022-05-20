https://arabic.sputniknews.com/20220520/الخارجية-الروسية-موسكو-تتوقع-من-براتيسلافا-التحقيق-في-تدنيس-النصب-التذكارية-1062489129.html
الخارجية الروسية: موسكو تتوقع من براتيسلافا التحقيق في تدنيس النصب التذكارية
الخارجية الروسية: موسكو تتوقع من براتيسلافا التحقيق في تدنيس النصب التذكارية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تتوقع أن تحقق براتيسلافا في تدنيس نصب تذكارية للجنود السوفييت في سلوفاكيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T20:28+0000
2022-05-20T20:28+0000
2022-05-20T20:28+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "نحن نعتبر بشكل لا لبس فيه، أن أعمال التخريب هذه غير قانونية وغير أخلاقية، وتهين ذكرى ليس فقط الجنود السوفييت، ولكن أيضًا الأنصار السلوفاك - المشاركين في المقاومة ضد النازية الفاشية، وكل الذين قاتلوا ضد النازية. ننطلق من حقيقة أن السلطات السلوفاكية ستجري تحقيقا شاملا وسيعاقب المذنبون كما يستحقون".ووفقا لها، فإن تدنيس النصب التذكارية العسكرية في سلوفاكيا هو نتيجة حملة مطلقة ضد الروس شنت في البلاد.وأضافت المتحدثة: "في براتيسلافا، يحاولون تجاهل وإسكات حقيقة أن الغالبية العظمى من المواطنين السلوفاكيين يكرمون ذكرى الجنود السوفييت، الذين قتلوا في الحرب ضد النازية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: موسكو تتوقع من براتيسلافا التحقيق في تدنيس النصب التذكارية
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تتوقع أن تحقق براتيسلافا في تدنيس نصب تذكارية للجنود السوفييت في سلوفاكيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "نحن نعتبر بشكل لا لبس فيه، أن أعمال التخريب هذه غير قانونية وغير أخلاقية، وتهين ذكرى ليس فقط الجنود السوفييت، ولكن أيضًا الأنصار السلوفاك - المشاركين في المقاومة ضد النازية الفاشية، وكل الذين قاتلوا ضد النازية. ننطلق من حقيقة أن السلطات السلوفاكية ستجري تحقيقا شاملا وسيعاقب المذنبون كما يستحقون".
ووفقا لها، فإن تدنيس النصب التذكارية العسكرية في سلوفاكيا هو نتيجة حملة مطلقة ضد الروس شنت في البلاد.
وأضافت المتحدثة: "في براتيسلافا، يحاولون تجاهل وإسكات حقيقة أن الغالبية العظمى من المواطنين السلوفاكيين يكرمون ذكرى الجنود السوفييت، الذين قتلوا في الحرب ضد النازية".