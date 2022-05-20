https://arabic.sputniknews.com/20220520/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1062489206.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T20:19+0000
2022-05-20T20:19+0000
2022-05-20T20:33+0000
العالم العربي
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وأَضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق الأراضي المحتلة، باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق"، مؤكدا أن "الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظمها".ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن "فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء، توجهت نحو أحد المواقع الذي اندلعت فيه حرائق نتيجة العدوان الإسرائيلي".من جهته، نفى مراسل "سبوتنيك" في السويداء تعرض المحافظة لأي عدوان، مشيرا إلى أن "أصوات الانفجارات التي سمعت في المدينة ومحيطها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق".وختم المصدر الأمني بأن "الفرق الفنية والهندسية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدا لإعلانها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
20:19 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 20:33 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأَضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق الأراضي المحتلة، باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق"، مؤكدا أن "الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظمها".
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن "فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء، توجهت نحو أحد المواقع الذي اندلعت فيه حرائق نتيجة العدوان الإسرائيلي".
من جهته، نفى مراسل "سبوتنيك" في السويداء تعرض المحافظة لأي عدوان، مشيرا إلى أن "أصوات الانفجارات التي سمعت في المدينة ومحيطها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق".
وختم المصدر الأمني بأن "الفرق الفنية والهندسية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدا لإعلانها".