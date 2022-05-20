https://arabic.sputniknews.com/20220520/الدفاع-الروسية-تم-إسقاط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-منطقتي-خيرسون-وخاركوف-1062468913.html
الدفاع الروسية: تم إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف
الدفاع الروسية: تم إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف
أعلن إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:35+0000
2022-05-20T10:35+0000
2022-05-20T10:35+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات أوكرانية مسيرة في الجو في مناطق بارفينوك، وتشيرنوبايفكا، ولازورنوي، ومنطقة خيرسون، وغراكوفو، وماليي بروخودي، ونوفايا غنيليتسا، وتشكالوفسكي، ومنطقة خاركوف".وأضاف أنه في مناطق توبولسك، ومالايا كاميشفاخا، وسنيجكوفكا، ومنطقة خاركوف، وتشرنوبايفكا، ومنطقة خيرسون، تم اعتراض 17 صاروخًا أوكرانيًا من راجمة سميرتش.كما أكد أن الصواريخ الروسية المطلقة من الجو أصابت 45 منطقة تمركز للقوات و7 مستودعات ذخيرة ووقود في أوكرانيا وأنه تم تحييد أكثر من 280 نازيًا نتيجة للضربات الجوية وتعطيل 59 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية.وأشار إلى أن الطيران الروسي أصاب 3 مواقع قيادة و47 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تم إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف
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أعلن إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خيرسون وخاركوف.
وقال إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات أوكرانية مسيرة في الجو في مناطق بارفينوك، وتشيرنوبايفكا، ولازورنوي، ومنطقة خيرسون، وغراكوفو، وماليي بروخودي، ونوفايا غنيليتسا، وتشكالوفسكي، ومنطقة خاركوف".
وأضاف أنه في مناطق توبولسك، ومالايا كاميشفاخا، وسنيجكوفكا، ومنطقة خاركوف، وتشرنوبايفكا، ومنطقة خيرسون، تم اعتراض 17 صاروخًا أوكرانيًا من راجمة سميرتش.
كما أكد أن الصواريخ الروسية المطلقة من الجو أصابت 45 منطقة تمركز للقوات و7 مستودعات ذخيرة ووقود في أوكرانيا وأنه تم تحييد أكثر من 280 نازيًا نتيجة للضربات الجوية وتعطيل 59 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية.
وأشار إلى أن الطيران الروسي أصاب 3 مواقع قيادة و47 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.