https://arabic.sputniknews.com/20220520/الدفاع-السورية-مقتل-3-أشخاص-وأضرار-مادية-نتيجة-العدوان-الإسرائيلي-على-جنوب-دمشق-1062490430.html
الدفاع السورية: مقتل 3 أشخاص وأضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق
الدفاع السورية: مقتل 3 أشخاص وأضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل ثلاثة أشخاص وأضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T22:15+0000
2022-05-20T22:15+0000
2022-05-20T22:15+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها أنه "حوالي الساعة 23.1 من مساء أمس الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق".وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي 13 مايو الجاري أعلنت الدفاع السورية مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم طفلا في عدوان إسرائيلي مماثل على مدينة مصياف بريف حماة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الدفاع السورية: مقتل 3 أشخاص وأضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق
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أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل ثلاثة أشخاص وأضرار مادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.
دمشق - سبوتنيك
. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها أنه "حوالي الساعة 23.1 من مساء أمس الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق".
وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان
وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي 13 مايو الجاري أعلنت الدفاع السورية مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم طفلا في عدوان إسرائيلي مماثل على مدينة مصياف بريف حماة.