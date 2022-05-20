https://arabic.sputniknews.com/20220520/الذهب-في-مصر-يتراجع-30-جنيها-للغرام-1062464764.html
الذهب في مصر يتراجع... 30 جنيها للغرام
الذهب في مصر يتراجع... 30 جنيها للغرام
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا، حيث هبط سعر الغرام الواحد ما يقارب الـ30 جنيها. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:22+0000
2022-05-20T09:22+0000
2022-05-20T09:22+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لموقع مصراوي، جاء هبوط اليوم في بداية التعاملات على الرغم من ارتفاع شهده المعدن الأصفر أمس الخميس في السوق المصرية، حيث زاد الغرام على مدار اليوم قرابة 25 جنيها.وبينما توقع كثيرون طفرة في ارتفاع أسعار الذهب بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، إلا أن السوق المصرية تشهد تأرجحا في أسعاره حتى بعد تلك القرارات.وبالنسبة للذهب الأكثر تداولا في السوق المصرية وهو عيار 21، فقد وصل سعر الغرام فيه إلى 1045 جنيهًا.يشار إلى أن سعر الذهب عالميا قد شهد ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعرالأوقية إلى 1844 دولارا وذلك بعد أن كان سعرها بالأمس قرابة 1839 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
الذهب في مصر يتراجع... 30 جنيها للغرام
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شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا، حيث هبط سعر الغرام الواحد ما يقارب الـ30 جنيها.
ووفقا لموقع مصراوي
، جاء هبوط اليوم في بداية التعاملات على الرغم من ارتفاع شهده المعدن الأصفر أمس الخميس في السوق المصرية، حيث زاد الغرام على مدار اليوم قرابة 25 جنيها.
وبينما توقع كثيرون طفرة في ارتفاع أسعار الذهب
بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، إلا أن السوق المصرية تشهد تأرجحا في أسعاره حتى بعد تلك القرارات.
ووفقا للأسعار الجديدة فقد وصل سعر الغرام عيار 14 إلى 697 جنيهًا، والغرام عيار 18 إلى 896 جنيهًا.
وبالنسبة للذهب الأكثر تداولا في السوق المصرية وهو عيار 21، فقد وصل سعر الغرام فيه
إلى 1045 جنيهًا.
وبينما وصل سعر الغرام عيار 24 إلى 1194 جنيهًا، فقد أصبح سعر الجنيه الذهب عقب هذا الانخفاض 8360 جنيه.
يشار إلى أن سعر الذهب
عالميا قد شهد ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعرالأوقية إلى 1844 دولارا وذلك بعد أن كان سعرها بالأمس قرابة 1839 دولارا.