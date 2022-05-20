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https://arabic.sputniknews.com/20220520/السودان-السلطات-تعتقل-زعيم-الحزب-الشيوعي-إثر-عودته-من-خارج-البلاد-1062470105.html
السودان... السلطات تعتقل زعيم الحزب الشيوعي إثر عودته من خارج البلاد
السودان... السلطات تعتقل زعيم الحزب الشيوعي إثر عودته من خارج البلاد
اعتقلت السلطات السودانية سياسيا بارزا، يوم الخميس، مع اندلاع احتجاجات في العاصمة الخرطوم للشهر السابع للتنديد بالحكم العسكري، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التي... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:54+0000
2022-05-20T10:54+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وأنهى إعلان عسكري، في أكتوبر/تشرين الأول، اتفاق تقاسم السلطة لعام 2019 بين القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير، والأحزاب السياسية التي عارضته.وأعلن أحد تلك الأحزاب، وهو الحزب الشيوعي السوداني، أن زعيمه محمد مختار الخطيب اعتقل يوم الخميس بعد زيارة جوبا، حيث التقى بزعماء المتمردين السودانيين.وكان مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني الفريق د. المهدي عبد الرحمن محمد عمر، رحب بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان.ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال عبد الرحمن: "نرحب بالتعاون والتواصل والشراكة في مجال حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان".ويتراجع الاقتصاد السوداني بشدة، فيما لا يوجد رئيس وزراء للبلاد منذ يناير/كانون الثاني. وتعاني الشركات ركودا بينما يواجه المواطنون زيادات حادة في أسعار الغذاء والكهرباء والوقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/عضو-السيادة-الانتقالي-أدعو-لأن-تكون-المحبة-شعار-أهل-السودان-1062428596.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان... السلطات تعتقل زعيم الحزب الشيوعي إثر عودته من خارج البلاد

10:54 GMT 20.05.2022
© AP Photo / Sudanese Activistاحتجاجات في السودان
احتجاجات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Sudanese Activist
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اعتقلت السلطات السودانية سياسيا بارزا، يوم الخميس، مع اندلاع احتجاجات في العاصمة الخرطوم للشهر السابع للتنديد بالحكم العسكري، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.
وأنهى إعلان عسكري، في أكتوبر/تشرين الأول، اتفاق تقاسم السلطة لعام 2019 بين القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير، والأحزاب السياسية التي عارضته.
وأعلن أحد تلك الأحزاب، وهو الحزب الشيوعي السوداني، أن زعيمه محمد مختار الخطيب اعتقل يوم الخميس بعد زيارة جوبا، حيث التقى بزعماء المتمردين السودانيين.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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أمس, 12:00 GMT
وكان مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني الفريق د. المهدي عبد الرحمن محمد عمر، رحب بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال عبد الرحمن: "نرحب بالتعاون والتواصل والشراكة في مجال حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان".
ويتراجع الاقتصاد السوداني بشدة، فيما لا يوجد رئيس وزراء للبلاد منذ يناير/كانون الثاني. وتعاني الشركات ركودا بينما يواجه المواطنون زيادات حادة في أسعار الغذاء والكهرباء والوقود.
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