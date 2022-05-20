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السودان يوقع بروتوكول تعاون صحي مع الصين
السودان يوقع بروتوكول تعاون صحي مع الصين
وقع السودان بروتوكولا للتعاون الصحي مع الصين، أمس الخميس، حيث تسلمت الحكومة السودانية بموجبه مساعدات طبية مقدمة من حكومة الصين عبر سفارتها في الخرطوم. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:07+0000
2022-05-20T15:07+0000
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وقالت وكالة أنباء "سونا" إنه تم توقيع البروتوكول في قاعة الصداقة بحضور وزير الصحة السوداني المكلف هيثم محمد إبراهيم وسفير الصين في الخرطوم ماشين مين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.من جانبه، أشاد وزير الصحة السوداني بعلاقات بلاده بالصين، موجها الشكر للحكومة الصينية على دعمها المستمر لحكومة السودان في المجالات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها، فيما أكد السفير الصيني في الخرطوم أزلية العلاقة بين البلدين، مؤكدا تطلعه للتعاون مع السودان في شتى المجالات.يشار إلى أن المساعدات الطبية التي سلمتها السفارة الصينية للسودان تضمنت مليون كمامة طبية جراحية، و450 ألف كمامة، 360 N95 جهاز تنفس، إلى جانب 13 جهاز غسيل كلى، كما تعهدت الحكومة الصينية بتقديم 20 مليون جرعة من مصل "ساينوفارم" المضاد لكورونا للسودان.وفي وقت سابق، قال وزير الصحة السوداني، يوم الاثنين الماضي، إنه يثمن الجهود الطبية التي تقوم بها الصين في بلاده، وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار الوزير إلى أن الصين تقدم دعما فنيا وخبرات للنهوض بالقطاع الصحي في السودان.وتابع الوزير أن الصين قدمت دعما كبيرا للخرطوم خلال جائحة كورونا، منها 50 نوعا من مختلف الأجهزة الطبية.وخلال توقيع بروتوكول البعثة الصينية الطبية "37-38" بحضور قيادات من الجانبين، أكد السفير الصيني في الخرطوم، ماشين مين، قدوم ألف طبيب صيني للسودان لمكافحة انتشار الأوبئة في البلاد.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان يوقع بروتوكول تعاون صحي مع الصين

15:07 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / ALEX MCBRIDEفيروس "كورونا" في السودان
فيروس كورونا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / ALEX MCBRIDE
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وقع السودان بروتوكولا للتعاون الصحي مع الصين، أمس الخميس، حيث تسلمت الحكومة السودانية بموجبه مساعدات طبية مقدمة من حكومة الصين عبر سفارتها في الخرطوم.
وقالت وكالة أنباء "سونا" إنه تم توقيع البروتوكول في قاعة الصداقة بحضور وزير الصحة السوداني المكلف هيثم محمد إبراهيم وسفير الصين في الخرطوم ماشين مين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
من جانبه، أشاد وزير الصحة السوداني بعلاقات بلاده بالصين، موجها الشكر للحكومة الصينية على دعمها المستمر لحكومة السودان في المجالات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها، فيما أكد السفير الصيني في الخرطوم أزلية العلاقة بين البلدين، مؤكدا تطلعه للتعاون مع السودان في شتى المجالات.
يشار إلى أن المساعدات الطبية التي سلمتها السفارة الصينية للسودان تضمنت مليون كمامة طبية جراحية، و450 ألف كمامة، 360 N95 جهاز تنفس، إلى جانب 13 جهاز غسيل كلى، كما تعهدت الحكومة الصينية بتقديم 20 مليون جرعة من مصل "ساينوفارم" المضاد لكورونا للسودان.
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة السوداني، يوم الاثنين الماضي، إنه يثمن الجهود الطبية التي تقوم بها الصين في بلاده، وحسب وكالة الأنباء السودانية، أشار الوزير إلى أن الصين تقدم دعما فنيا وخبرات للنهوض بالقطاع الصحي في السودان.
وتابع الوزير أن الصين قدمت دعما كبيرا للخرطوم خلال جائحة كورونا، منها 50 نوعا من مختلف الأجهزة الطبية.
وخلال توقيع بروتوكول البعثة الصينية الطبية "37-38" بحضور قيادات من الجانبين، أكد السفير الصيني في الخرطوم، ماشين مين، قدوم ألف طبيب صيني للسودان لمكافحة انتشار الأوبئة في البلاد.
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