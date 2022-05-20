https://arabic.sputniknews.com/20220520/السويد-تنتقد-التضليل-التركي-وترد-على-اتهامات-أردوغان-حول-إيواء-إرهابيين-1062470737.html
السويد تنتقد "التضليل التركي" وترد على اتهامات أردوغان حول "إيواء إرهابيين"
السويد تنتقد "التضليل التركي" وترد على اتهامات أردوغان حول "إيواء إرهابيين"
اعتبرت وزيرة خارجية السويد، آن لينده، أن تركيا تمارس "التضليل" حول بلادها فيما يخص "حزب العمال الكردستاني"، على نحوٍ يُعقد توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو". 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T11:25+0000
2022-05-20T11:25+0000
2022-05-20T11:36+0000
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وكتبت آن لينده على "تويتر" اليوم الجمعة "نظرا للانتشار الواسع للمعلومات المضللة حول (السويد) وحزب العمال الكردستاني، نود التذكير بأن حكومة أولوف بالمه (السويدية) كانت أول (دولة) بعد (تركيا) تصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984".وأضافت "سار الاتحاد الأوروبي على نفس النهج عام 2002... هذا الموقف لم يتغير".وتهدد تركيا بمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى التحالف الغربي بعد أن تقدمتا بطلب الانضمام هذا الأسبوع.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن السويد وفنلندا توفران المأوى والتمويل "للإرهابيين"، مكررا اتهامات أنقرة بأن البلدين يدعمان جماعات تعتبرها تركيا إرهابية، على غرار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.أعلن نيكولاي كورتشونوف، المتخصص بشؤون المنطقة القطبية والمندوب عن وزارة الخارجية الروسية، أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على تطوير التعاون في القطب الشمالي.وقال كورتشونوف في مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا": "في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا أن نفهم بوضوح أن تغيير الوضع العسكري - السياسي للبلدان، بالطبع، يمكن أن يُدخل بعض التعديلات على تطوير التعاون في خطوط العرض العليا. وسيحدد الوقت ما سيكون عليه الأمر، وما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان إلى الشمال أم لا".
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العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد
السويد تنتقد "التضليل التركي" وترد على اتهامات أردوغان حول "إيواء إرهابيين"
11:25 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
اعتبرت وزيرة خارجية السويد، آن لينده، أن تركيا تمارس "التضليل" حول بلادها فيما يخص "حزب العمال الكردستاني"، على نحوٍ يُعقد توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتبت آن لينده على "تويتر" اليوم الجمعة "نظرا للانتشار الواسع للمعلومات المضللة حول (السويد) وحزب العمال الكردستاني، نود التذكير بأن حكومة أولوف بالمه (السويدية) كانت أول (دولة) بعد (تركيا) تصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984".وأضافت "سار الاتحاد الأوروبي على نفس النهج عام 2002... هذا الموقف لم يتغير".
وتهدد تركيا بمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى التحالف الغربي بعد أن تقدمتا بطلب الانضمام هذا الأسبوع.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن السويد وفنلندا توفران المأوى والتمويل "للإرهابيين"، مكررا اتهامات أنقرة بأن البلدين يدعمان جماعات تعتبرها تركيا إرهابية، على غرار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.
أعلن نيكولاي كورتشونوف، المتخصص بشؤون المنطقة القطبية والمندوب عن وزارة الخارجية الروسية، أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على تطوير التعاون في القطب الشمالي.
وقال كورتشونوف في مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا": "في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا أن نفهم بوضوح أن تغيير الوضع العسكري - السياسي للبلدان، بالطبع، يمكن أن يُدخل بعض التعديلات على تطوير التعاون في خطوط العرض العليا. وسيحدد الوقت ما سيكون عليه الأمر، وما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان إلى الشمال أم لا".