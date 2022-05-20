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https://arabic.sputniknews.com/20220520/الشطرنج-يصبح-مادة-إلزامية-بدءا-من-الصف-الأول-في-جورجيا-1062458123.html
الشطرنج يصبح مادة إلزامية بدءا من الصف الأول في جورجيا
الشطرنج يصبح مادة إلزامية بدءا من الصف الأول في جورجيا
سيتعلم تلاميذ مدارس البلاد الشطرنج بشكل إلزامي بدءا من الصف الأول بمبادرة من وزير التعليم والعلوم في جورجيا، ميخائيل تشكنكيلي، حسبما أفادت الخدمة الصحفية... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:27+0000
2022-05-20T06:27+0000
جورجيا
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الشطرنج
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تهدف هذه المبادرة إلى تطوير التفكير التحليلي والمنطقي والحاسم، فضلاً عن اكتساب المهارات التي تهدف إلى القدرة على حل المشكلات عمليًا.سيصبح الشطرنج مادة إجبارية في المدارس الجورجية اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2022. قبل ذلك، يجري العمل التحضيري النشط مع الاتحاد الوطني للشطرنج في البلاد. يتم تدريب المعلمين ويتم إعداد موارد التدريب.أكدت وزارة التربية والتعليم أن تدريس الشطرنج في المدارس منصوص عليه في إعلان الاتحاد الأوروبي لعام 2012.
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جورجيا, العالم, الشطرنج

الشطرنج يصبح مادة إلزامية بدءا من الصف الأول في جورجيا

06:27 GMT 20.05.2022
© Sputnik . pixabayشطرنج
شطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . pixabay
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سيتعلم تلاميذ مدارس البلاد الشطرنج بشكل إلزامي بدءا من الصف الأول بمبادرة من وزير التعليم والعلوم في جورجيا، ميخائيل تشكنكيلي، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للوزارة.
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير التفكير التحليلي والمنطقي والحاسم، فضلاً عن اكتساب المهارات التي تهدف إلى القدرة على حل المشكلات عمليًا.
سيصبح الشطرنج مادة إجبارية في المدارس الجورجية اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2022. قبل ذلك، يجري العمل التحضيري النشط مع الاتحاد الوطني للشطرنج في البلاد. يتم تدريب المعلمين ويتم إعداد موارد التدريب.
يحسن الشطرنج العديد من المهارات لدى الأطفال، منها: الانتباه، والتركيز، والذاكرة، والتحليل، والمنطق، واتخاذ القرار، وغير ذلك الكثير، وهذا ينطبق بشكل مباشر على الرياضيات.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن تدريس الشطرنج في المدارس منصوص عليه في إعلان الاتحاد الأوروبي لعام 2012.
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