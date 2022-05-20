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الصين تعلق على أنباء شرائها النفط الروسي لدعم احتياطاتها
الصين تعلق على أنباء شرائها النفط الروسي لدعم احتياطاتها
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إنه ليس لديه معلومات عن المفاوضات المزعومة بين الصين وروسيا بشأن شراء نفط... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:50+0000
2022-05-20T08:50+0000
العالم
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وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، بأن الصين تناقش مع روسيا شراء النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي. وقالت المصادر إن المفاوضات تجري على المستوى الحكومي مع مشاركة محدودة من شركات النفط. وأضاف في الوقت نفسه أن "الصين وروسيا طورتا دائما التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".
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الصين تعلق على أنباء شرائها النفط الروسي لدعم احتياطاتها

08:50 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إنه ليس لديه معلومات عن المفاوضات المزعومة بين الصين وروسيا بشأن شراء نفط لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، وشدد على أن الطرفين يجريان تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيين.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، بأن الصين تناقش مع روسيا شراء النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن المفاوضات تجري على المستوى الحكومي مع مشاركة محدودة من شركات النفط.
وردا على سؤال للتأكيد على أن موسكو وبكين تتفاوضان وفقا لذلك أجاب المتحدث قائلا: "ليس لدي معلومات عن الوضع المحدد الذي ذكرته".
وأضاف في الوقت نفسه أن "الصين وروسيا طورتا دائما التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".
وقال وانغ "أريد أيضا أن أؤكد أن العقوبات أحادية الجانب لن تساعد في حل المشاكل، بل على العكس من ذلك، ستقوض النظام الاقتصادي والقواعد الحالية".
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