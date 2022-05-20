https://arabic.sputniknews.com/20220520/القوات-الأوكرانية-تخدع-صحفيين-أمريكيين-1062458975.html
القوات الأوكرانية تخدع صحفيين أمريكيين
القوات الأوكرانية تخدع صحفيين أمريكيين
كشفت صحيفة عن خديعة دبرتها القوات الأوكرانية لصحفيين أمريكيين. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:00+0000
2022-05-20T07:00+0000
2022-05-20T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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أوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن ممثلي المجموعات المسلحة الأوكرانية خدعوا صحفيي "سي إن إن" حينما عرضوا لهم دبابات مدمرة مدعين أنها دبابات روسية.ولم يقل أحد إن الدبابتين اللتين تفقد مراسل الشبكة الإخبارية الأمريكية بقاياهما هما اثنان من الدبابات الأوكرانية المسماة "بولات".وتم تدميرهما في مواجهة مع قوات روسية تشارك في العملية الهادفة إلى توفير الحماية للناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062458949_167:0:1127:720_1920x0_80_0_0_a7c7d0cc99dffa8b4e05d75a5599f4c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تخدع صحفيين أمريكيين
تابعنا عبر
كشفت صحيفة عن خديعة دبرتها القوات الأوكرانية لصحفيين أمريكيين.
أوضحت
"روسيسكايا غازيتا" أن ممثلي المجموعات المسلحة الأوكرانية خدعوا صحفيي "سي إن إن" حينما عرضوا لهم دبابات مدمرة مدعين أنها دبابات روسية.
ولم يقل أحد إن الدبابتين اللتين تفقد مراسل الشبكة الإخبارية الأمريكية بقاياهما هما اثنان من الدبابات الأوكرانية المسماة "بولات".
وتم تدميرهما في مواجهة مع قوات روسية تشارك في العملية الهادفة إلى توفير الحماية للناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية.