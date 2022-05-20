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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220520/القوات-الأوكرانية-تخدع-صحفيين-أمريكيين-1062458975.html
القوات الأوكرانية تخدع صحفيين أمريكيين
القوات الأوكرانية تخدع صحفيين أمريكيين
كشفت صحيفة عن خديعة دبرتها القوات الأوكرانية لصحفيين أمريكيين. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:00+0000
2022-05-20T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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أوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن ممثلي المجموعات المسلحة الأوكرانية خدعوا صحفيي "سي إن إن" حينما عرضوا لهم دبابات مدمرة مدعين أنها دبابات روسية.ولم يقل أحد إن الدبابتين اللتين تفقد مراسل الشبكة الإخبارية الأمريكية بقاياهما هما اثنان من الدبابات الأوكرانية المسماة "بولات".وتم تدميرهما في مواجهة مع قوات روسية تشارك في العملية الهادفة إلى توفير الحماية للناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية.
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رصد عسكري

القوات الأوكرانية تخدع صحفيين أمريكيين

07:00 GMT 20.05.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصور دبابة أوكرانية مدمرة
 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Министерство обороны РФ
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كشفت صحيفة عن خديعة دبرتها القوات الأوكرانية لصحفيين أمريكيين.
أوضحت "روسيسكايا غازيتا" أن ممثلي المجموعات المسلحة الأوكرانية خدعوا صحفيي "سي إن إن" حينما عرضوا لهم دبابات مدمرة مدعين أنها دبابات روسية.
ولم يقل أحد إن الدبابتين اللتين تفقد مراسل الشبكة الإخبارية الأمريكية بقاياهما هما اثنان من الدبابات الأوكرانية المسماة "بولات".
وتم تدميرهما في مواجهة مع قوات روسية تشارك في العملية الهادفة إلى توفير الحماية للناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:02 GMT
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