https://arabic.sputniknews.com/20220520/القوات-الروسية-تتسلم-طائرات-مسيرة-استراتيجية-قريبا-ما-فوائدها؟-1062472569.html
القوات الروسية تتسلم طائرات مسيرة استراتيجية قريبا... ما فوائدها؟
القوات الروسية تتسلم طائرات مسيرة استراتيجية قريبا... ما فوائدها؟
تبدأ روسيا قريبا تزويد قواتها المسلحة بطائرات مسيّرة استراتيجية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:02+0000
2022-05-20T12:02+0000
2022-05-20T12:02+0000
روسيا
رصد عسكري
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أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 20 مايو/ أيار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ القوات بتسلم مسيّرات استراتيجية قي وقت قريب.وعن فوائد المسيّرات الاستراتيجية قال وزير الدفاع خلال اجتماع كبار مسؤولي وزارة الدفاع إنها تتيح تفادي وقوع خسائر في صفوف الطيارين وتحقيق المهام المطروحة على الطيران بأقل تكلفة.وأضاف أن القوات الروسية تستمر في تسلّم الطائرات المسيرة الحديثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتسلم طائرات مسيرة استراتيجية قريبا... ما فوائدها؟
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تبدأ روسيا قريبا تزويد قواتها المسلحة بطائرات مسيّرة استراتيجية.
أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
في 20 مايو/ أيار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ القوات بتسلم مسيّرات استراتيجية قي وقت قريب.
وعن فوائد المسيّرات الاستراتيجية قال وزير الدفاع خلال اجتماع كبار مسؤولي وزارة الدفاع إنها تتيح تفادي وقوع خسائر في صفوف الطيارين وتحقيق المهام المطروحة على الطيران بأقل تكلفة.
وأضاف أن القوات الروسية تستمر في تسلّم الطائرات المسيرة الحديثة.