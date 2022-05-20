عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/القوات-الروسية-تحصل-على-كشوف-بأسماء-القتلى-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1062456917.html
القوات الروسية تحصل على كشوف بأسماء القتلى في صفوف القوات الأوكرانية
القوات الروسية تحصل على كشوف بأسماء القتلى في صفوف القوات الأوكرانية
باتت أسماء القتلى والمفقودين والأسرى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في جنوب البلاد معروفة لدى الجهات العسكرية والأمنية الروسية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:18+0000
2022-05-20T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062456686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36a1de8944ec0f1363ba0dc50d2b70e6.jpg
فقد حصلت روسيا من وطنيين أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على كشوف بأسماء عناصر القوات الأوكرانية القتلى والمفقودين والأسرى في جنوب أوكرانيا.وتضم الكشوف التي نشرتها "سبوتنيك" في "تلغرام" أكثر من ألفي اسم.وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية حظرت انتشال جثث الجنود الأوكرانيين القتلى من الأنقاض والخنادق والمخابئ، ولذلك فإنها تبقى متروكة هناك حتى عثور الجنود الروس عليها.وأشار إلى أن المجندين الجدد الأوكرانيين لا يتسلمون الأسلحة الحديثة، ويتم تسليحهم بأسلحة قديمة.وأضاف أن السلطات الأوكرانية تدرج أسماء الجنود القتلى على قوائم المفقودين، ولا تضمها إلى كشوف الخسائر إلا بعد مرور الوقت.ونوه إلى أن الأسماء الواردة في الكشوف التي حصلت عليها الجهات العسكرية الروسية هي أسماء الجنود الذين فقدتهم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا فقط.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062456686_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c7c03e8a1a02e87fcb86946965b964cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

القوات الروسية تحصل على كشوف بأسماء القتلى في صفوف القوات الأوكرانية

05:18 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 20.05.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
باتت أسماء القتلى والمفقودين والأسرى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في جنوب البلاد معروفة لدى الجهات العسكرية والأمنية الروسية.
فقد حصلت روسيا من وطنيين أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على كشوف بأسماء عناصر القوات الأوكرانية القتلى والمفقودين والأسرى في جنوب أوكرانيا.
وتضم الكشوف التي نشرتها "سبوتنيك" في "تلغرام" أكثر من ألفي اسم.
وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية حظرت انتشال جثث الجنود الأوكرانيين القتلى من الأنقاض والخنادق والمخابئ، ولذلك فإنها تبقى متروكة هناك حتى عثور الجنود الروس عليها.
وأشار إلى أن المجندين الجدد الأوكرانيين لا يتسلمون الأسلحة الحديثة، ويتم تسليحهم بأسلحة قديمة.
وأضاف أن السلطات الأوكرانية تدرج أسماء الجنود القتلى على قوائم المفقودين، ولا تضمها إلى كشوف الخسائر إلا بعد مرور الوقت.
ونوه إلى أن الأسماء الواردة في الكشوف التي حصلت عليها الجهات العسكرية الروسية هي أسماء الجنود الذين فقدتهم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا فقط.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала