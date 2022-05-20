https://arabic.sputniknews.com/20220520/القوات-الروسية-تحصل-على-كشوف-بأسماء-القتلى-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1062456917.html
القوات الروسية تحصل على كشوف بأسماء القتلى في صفوف القوات الأوكرانية
القوات الروسية تحصل على كشوف بأسماء القتلى في صفوف القوات الأوكرانية
باتت أسماء القتلى والمفقودين والأسرى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في جنوب البلاد معروفة لدى الجهات العسكرية والأمنية الروسية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:18+0000
2022-05-20T05:18+0000
2022-05-20T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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فقد حصلت روسيا من وطنيين أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على كشوف بأسماء عناصر القوات الأوكرانية القتلى والمفقودين والأسرى في جنوب أوكرانيا.وتضم الكشوف التي نشرتها "سبوتنيك" في "تلغرام" أكثر من ألفي اسم.وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية حظرت انتشال جثث الجنود الأوكرانيين القتلى من الأنقاض والخنادق والمخابئ، ولذلك فإنها تبقى متروكة هناك حتى عثور الجنود الروس عليها.وأشار إلى أن المجندين الجدد الأوكرانيين لا يتسلمون الأسلحة الحديثة، ويتم تسليحهم بأسلحة قديمة.وأضاف أن السلطات الأوكرانية تدرج أسماء الجنود القتلى على قوائم المفقودين، ولا تضمها إلى كشوف الخسائر إلا بعد مرور الوقت.ونوه إلى أن الأسماء الواردة في الكشوف التي حصلت عليها الجهات العسكرية الروسية هي أسماء الجنود الذين فقدتهم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا فقط.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحصل على كشوف بأسماء القتلى في صفوف القوات الأوكرانية
05:18 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
باتت أسماء القتلى والمفقودين والأسرى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في جنوب البلاد معروفة لدى الجهات العسكرية والأمنية الروسية.
فقد حصلت روسيا من وطنيين أوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية على كشوف بأسماء عناصر القوات الأوكرانية القتلى والمفقودين والأسرى في جنوب أوكرانيا.
وتضم الكشوف
التي نشرتها "سبوتنيك" في "تلغرام" أكثر من ألفي اسم.
وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن السلطات الأوكرانية حظرت انتشال جثث الجنود الأوكرانيين القتلى من الأنقاض والخنادق والمخابئ، ولذلك فإنها تبقى متروكة هناك حتى عثور الجنود الروس عليها.
وأشار إلى أن المجندين الجدد الأوكرانيين لا يتسلمون الأسلحة الحديثة، ويتم تسليحهم بأسلحة قديمة.
وأضاف أن السلطات الأوكرانية تدرج أسماء الجنود القتلى على قوائم المفقودين، ولا تضمها إلى كشوف الخسائر إلا بعد مرور الوقت.
ونوه إلى أن الأسماء الواردة في الكشوف التي حصلت عليها الجهات العسكرية الروسية هي أسماء الجنود الذين فقدتهم القوات الأوكرانية في جنوب أوكرانيا فقط.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.