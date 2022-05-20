https://arabic.sputniknews.com/20220520/الكرملين-حول-احتمالية-قطع-الغاز-عن-فنلندا-من-الواضح-أننا-لن-نقوم-بتزويد-أي-شيء-بالمجان-1062468800.html

الكرملين حول احتمالية قطع الغاز عن فنلندا: من الواضح أننا لن نقوم بتزويد أي شيء بالمجان

الكرملين حول احتمالية قطع الغاز عن فنلندا: من الواضح أننا لن نقوم بتزويد أي شيء بالمجان

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على احتمالية قطع الغاز عن فنلندا، بأن روسيا لن تقوم بتزويد أي شيء بالمجان. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T10:32+0000

2022-05-20T10:32+0000

2022-05-20T10:32+0000

اقتصاد

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد قطع امدادات الغاز عن فنلندا: "ليس لدينا معلومات عن جميع الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودًا. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل تحتاج إلى طرح السؤال على شركة غازبروم. لكن من الطبيعي أنه لن يقوم أحد بتزويد أي شيء إلى أي شخص مجانًا".وفي وقت سابق، صرح أليكسي بيلوغورييف، نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية أنه منذ بداية مايو/ أيار الجاري، زادت أوروبا وارداتها من الغاز من روسيا "بوتيرة صاخبة".وقال بيلوغورييف: "زادت الإمدادات إلى فنلندا، وفقًا لـ ENTSO-G، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان إلى 4 مايو/ أيار بمقدار 4.8 مرة. وعادت الشحنات عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، الذي انخفض إلى الصفر في الأيام الأخيرة من أبريل، إلى المستوى الذي كان عليه في أوائل أبريل، وفي أوائل مايو".وبحسب الخبير، هناك عدة أسباب لذلك - انخفاض أسعار تعاقدات غازبروم هذا الشهر، فضلاً عن "احتياطيات" عدد من الدول الأوروبية في ظل احتمال توقف إمدادات الوقود.

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اقتصاد, روسيا