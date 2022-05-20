https://arabic.sputniknews.com/20220520/المثلية-والكحول-أمير-قطر-يرجو-احترام-ثقافة-بلاده-أثناء-مونديال-2022-1062484743.html
"المثلية والكحول"... أمير قطر يرجو احترام ثقافة بلاده أثناء مونديال 2022
"المثلية والكحول"... أمير قطر يرجو احترام ثقافة بلاده أثناء مونديال 2022
قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022 لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T17:03+0000
2022-05-20T17:03+0000
2022-05-20T17:03+0000
العالم العربي
رياضة
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وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا"، حسب تعبيره.وكان قد أُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين.وقد قال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، ناصر الخاطر، في تصريحات لـCNN: "قطر دولة مضيافة لكن في نفس الوقت قطر دولة محافظة لكن نحن نحترم عادات وتقاليد الشعوب وسنوفر لهم سبل الراحة وستكون هذه المشروبات (الكحولية) موجودة في أماكن مخصصة لهذه الأغراض"، حسب قوله.وأما حول المثلية الجنسية، فقال الخاطر: "مجددا قطر دولة مضيافة لكن لدينا عاداتنا وتقاليدنا مثل ما ستحترم قطر عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة أيضا نحن نعتقد أن من واجب الضيوف والزوار أثناء كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيقاف-فهد-المولد-مهاجم-المنتخب-السعوي-لمدة-عام-ونصف-داخليا-وخارجيا-وغيابه-عن-كأس-العالم-2022-1062323666.html
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العالم العربي, رياضة
"المثلية والكحول"... أمير قطر يرجو احترام ثقافة بلاده أثناء مونديال 2022
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قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022 لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.
وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا"، حسب تعبيره.
وكان قد أُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين.
وقد قال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، ناصر الخاطر، في تصريحات لـCNN:
"قطر دولة مضيافة لكن في نفس الوقت قطر دولة محافظة لكن نحن نحترم عادات وتقاليد الشعوب وسنوفر لهم سبل الراحة وستكون هذه المشروبات (الكحولية) موجودة في أماكن مخصصة لهذه الأغراض"، حسب قوله.
وأما حول المثلية الجنسية، فقال الخاطر: "مجددا قطر دولة مضيافة لكن لدينا عاداتنا وتقاليدنا مثل ما ستحترم قطر عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة أيضا نحن نعتقد أن من واجب الضيوف والزوار أثناء كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة".