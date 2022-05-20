https://arabic.sputniknews.com/20220520/النائب-الأول-لممثل-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-أحدثت-مجاعة-في-سوريا-1062485916.html
النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن أحدثت مجاعة في سوريا
النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن أحدثت مجاعة في سوريا
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة تسببت بإحداث مجاعة في سوريا، وتمنع السوريين... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T18:46+0000
2022-05-20T18:46+0000
2022-05-20T18:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأشار بوليانسكي إلى أن "الأمم المتحدة تحاول تجاوز مشكلة التأثير المدمر للعقوبات الأوروبية والأمريكية الأحادية الجانب على الاقتصاد السوري".وقال: "نتيجة لذلك، يظل السوريون العاديون رهائن، محرومين من الوصول ليس فقط إلى مواردهم النفطية، ولكن أيضًا إلى الحقول الزراعية التي كانت تغذي المنطقة بأكملها، فهم محرومون من الاكتفاء الذاتي من وجهة النظر الغذائية للبلد".وعلق النائب على الرخصة العامة رقم 22 لخزانة الولايات المتحدة الصادرة في 12 مايو/أيار، والتي تنص على "وصول الاستثمارات الخاصة من الخارج إلى المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من سوريا"، معتبرا إياها أنها "تشرّع لواشنطن سرقة الحبوب السورية من نهر الفرات".وأضاف: "نأسف لأن الأمم المتحدة لم تتمكن من التعليق بشكل صحيح على مثل هذه الأنشطة الأمريكية غير القانونية في سوريا طوال هذا الوقت".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن أحدثت مجاعة في سوريا
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة تسببت بإحداث مجاعة في سوريا، وتمنع السوريين من الوصول إلى الحقول الزراعية.
وأشار بوليانسكي إلى أن "الأمم المتحدة تحاول تجاوز مشكلة التأثير المدمر للعقوبات الأوروبية والأمريكية الأحادية الجانب على الاقتصاد السوري".
وقال: "نتيجة لذلك، يظل السوريون العاديون رهائن، محرومين من الوصول ليس فقط إلى مواردهم النفطية، ولكن أيضًا إلى الحقول الزراعية التي كانت تغذي المنطقة بأكملها، فهم محرومون من الاكتفاء الذاتي من وجهة النظر الغذائية للبلد".
وعلق النائب على الرخصة العامة رقم 22 لخزانة الولايات المتحدة الصادرة في 12 مايو/أيار، والتي تنص على "وصول الاستثمارات الخاصة من الخارج إلى المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من سوريا"، معتبرا إياها أنها "تشرّع لواشنطن سرقة الحبوب السورية من نهر الفرات".
وأضاف: "نأسف لأن الأمم المتحدة لم تتمكن من التعليق بشكل صحيح على مثل هذه الأنشطة الأمريكية غير القانونية في سوريا طوال هذا الوقت".