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https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html
باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد
باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد
قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الجمعة، إن عملية تنفيذ أجندة السلام لا يمكن أن تكون أحادية الجانب... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:26+0000
2022-05-20T15:26+0000
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وفقا للخدمة الصحفية لحكومة أرمينيا، قدّم باشينيان موقف يريفان بشأن تعيين وترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتسوية نزاع قرة باغ وإلغاء حظر الاتصالات.وتطرق باشينيان إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات بوساطة شركاء دوليين. وأشار إلى أهمية المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي والاستجابة المحددة للإجراءات التي تزعزع استقرار المنطقة.بدوره، أشار نوسيدا إلى أن السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي تهم جميع دول المنطقة، وكذلك ليتوانيا والاتحاد الأوروبي.ووفقا له، سوف تستمر فيلنيوس بالمساهمة في الحوار، وتحقيق الاستقرار وضمان السلام في المنطقة.وشكر باشينيان ليتوانيا على هذا الاستعداد، كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.
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العالم

باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد

15:26 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Alexander Astafiev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Alexander Astafiev
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قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الجمعة، إن عملية تنفيذ أجندة السلام لا يمكن أن تكون أحادية الجانب في باكو.
وفقا للخدمة الصحفية لحكومة أرمينيا، قدّم باشينيان موقف يريفان بشأن تعيين وترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتسوية نزاع قرة باغ وإلغاء حظر الاتصالات.
وتطرق باشينيان إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات بوساطة شركاء دوليين. وأشار إلى أهمية المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي والاستجابة المحددة للإجراءات التي تزعزع استقرار المنطقة.
بدوره، أشار نوسيدا إلى أن السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي تهم جميع دول المنطقة، وكذلك ليتوانيا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا له، سوف تستمر فيلنيوس بالمساهمة في الحوار، وتحقيق الاستقرار وضمان السلام في المنطقة.
وشكر باشينيان ليتوانيا على هذا الاستعداد، كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
باشينيان: روسيا شريك استراتيجي لأرمينيا
19 أبريل, 14:29 GMT
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