https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-لا-يمكن-تنفيذ-أجندة-السلام-مع-باكو-من-جانب-واحد--1062482146.html
باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد
باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد
قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الجمعة، إن عملية تنفيذ أجندة السلام لا يمكن أن تكون أحادية الجانب... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:26+0000
2022-05-20T15:26+0000
2022-05-20T15:26+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843760_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_98bf7925aed7b0a11611ddf1fd091d12.jpg
وفقا للخدمة الصحفية لحكومة أرمينيا، قدّم باشينيان موقف يريفان بشأن تعيين وترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتسوية نزاع قرة باغ وإلغاء حظر الاتصالات.وتطرق باشينيان إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات بوساطة شركاء دوليين. وأشار إلى أهمية المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي والاستجابة المحددة للإجراءات التي تزعزع استقرار المنطقة.بدوره، أشار نوسيدا إلى أن السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي تهم جميع دول المنطقة، وكذلك ليتوانيا والاتحاد الأوروبي.ووفقا له، سوف تستمر فيلنيوس بالمساهمة في الحوار، وتحقيق الاستقرار وضمان السلام في المنطقة.وشكر باشينيان ليتوانيا على هذا الاستعداد، كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/باشينيان-روسيا-شريك-استراتيجي-لأرمينيا--1061377172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048843760_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_a94f81a6a3c54d1b7943f1286ec68904.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
باشينيان: لا يمكن تنفيذ أجندة السلام مع باكو من جانب واحد
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، اليوم الجمعة، إن عملية تنفيذ أجندة السلام لا يمكن أن تكون أحادية الجانب في باكو.
وفقا للخدمة الصحفية لحكومة أرمينيا، قدّم باشينيان موقف يريفان بشأن تعيين وترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتسوية نزاع قرة باغ وإلغاء حظر الاتصالات.
وتطرق باشينيان إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات بوساطة شركاء دوليين. وأشار إلى أهمية المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي والاستجابة المحددة للإجراءات التي تزعزع استقرار المنطقة.
بدوره، أشار نوسيدا إلى أن السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي تهم جميع دول المنطقة، وكذلك ليتوانيا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا له، سوف تستمر فيلنيوس بالمساهمة في الحوار، وتحقيق الاستقرار وضمان السلام في المنطقة.
وشكر باشينيان ليتوانيا على هذا الاستعداد، كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.