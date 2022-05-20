https://arabic.sputniknews.com/20220520/باشينيان-من-الضروري-أن-نشرح-بوضوح-للمواطنين-جوهر-أجندة-السلام-في-المنطقة-1062464501.html
باشينيان: من الضروري أن نشرح بوضوح للمواطنين جوهر أجندة السلام في المنطقة
باشينيان: من الضروري أن نشرح بوضوح للمواطنين جوهر أجندة السلام في المنطقة
صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أنه يتوجب على الحكومة أن تشرح للمواطنين بوضوح جوهر أجندة السلام، التي أعلنتها قيادة البلاد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:02+0000
2022-05-20T09:02+0000
2022-05-20T09:02+0000
العالم
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تصريحات باشينيان هذه جاءت في "منتدى الديمقراطية الأرمينية"، مشيرا إلى أن الديمقراطية هي العامل الأهم في حماية سيادة واستقلال أرمينيا، ومهمة الحكومة في الوضع الحالي في أرمينيا والمنطقة هي إثبات أن الديمقراطية قادرة على ضمان الأمن الخارجي والداخلي للبلاد.وأضاف قائلا: "من المهم بالنسبة لنا صياغة ومناقشة أجندة السلام، لتوضيحها للمواطنين، لأن أهم القرارات في البلاد يتخذها هؤلاء المواطنون في نهاية المطاف. ولهذا السبب يجب أن يكونوا على دراية كافية لاتخاذ القرارات".واعتبر أنه من المهم أن تلتف جميع القوى الديمقراطية حول هذه المهمة.يذكر أن "منتدى الديمقراطية الأرمينية" يعقد تحت تنظيم منظمات المجتمع المدني، ويشارك فيه رئيس الوزراء الأرميني بالإضافة للسفيرة الأمريكية في أرمينيا، لين تريسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
باشينيان: من الضروري أن نشرح بوضوح للمواطنين جوهر أجندة السلام في المنطقة
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صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أنه يتوجب على الحكومة أن تشرح للمواطنين بوضوح جوهر أجندة السلام، التي أعلنتها قيادة البلاد.
تصريحات باشينيان هذه جاءت في "منتدى الديمقراطية الأرمينية"، مشيرا إلى أن الديمقراطية هي العامل الأهم في حماية سيادة واستقلال أرمينيا، ومهمة الحكومة في الوضع الحالي في أرمينيا والمنطقة هي إثبات أن الديمقراطية قادرة على ضمان الأمن الخارجي والداخلي للبلاد.
وتابع قائلا: "من وجهة النظر هذه، من المهم أن نفهم ما هي أجندة السلام مع الجيران، التي أعلنتها حكومة أرمينيا، والتي حصلت من أجل تنفيذها على تفويض ثقة من الشعب".
وأضاف قائلا: "من المهم بالنسبة لنا صياغة ومناقشة أجندة السلام، لتوضيحها للمواطنين، لأن أهم القرارات في البلاد يتخذها هؤلاء المواطنون في نهاية المطاف. ولهذا السبب يجب أن يكونوا على دراية كافية لاتخاذ القرارات".
واعتبر أنه من المهم أن تلتف جميع القوى الديمقراطية حول هذه المهمة.
يذكر أن "منتدى الديمقراطية الأرمينية" يعقد تحت تنظيم
منظمات المجتمع المدني، ويشارك فيه رئيس الوزراء الأرميني بالإضافة للسفيرة الأمريكية في أرمينيا، لين تريسي.