https://arabic.sputniknews.com/20220520/بايدن-يتجه-إلى-كوريا-الجنوبية-لعقد-قمته-الأولى-مع-يون-1062464960.html
بايدن يتجه إلى كوريا الجنوبية لعقد قمته الأولى مع يون
بايدن يتجه إلى كوريا الجنوبية لعقد قمته الأولى مع يون
من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام لعقد قمته الأولى مع الرئيس يون سيوك-يول. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:14+0000
2022-05-20T09:14+0000
2022-05-20T09:14+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وسيقوم بايدن فور وصوله إلى سيئول بزيارة لمصنع لأشباه الموصلات، مصنع سامسونغ للشرائح في بيونغ تيك، وقد تتم هذه الزيارة برفقة الرئيس يون، حسب وكالة "يونهاب".وسيعقد الرئيسان، يوم السبت، قمتهما الأولى، في المكتب الرئاسي في منطقة يونغ سان.وسيناقش الجانبان التهديد النووي والصاروخي المتزايد من قبل كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يتم في القمة تناول القضايا المتعلقة باستئناف تشغيل مجموعة استشارية كورية أمريكية مشتركة لاستراتيجية الردع الموسعة، وسبل تنمية التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي، وسلاسل التوريد العالمية، والمواد الخام، والتكنولوجيا الحديثة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
بايدن يتجه إلى كوريا الجنوبية لعقد قمته الأولى مع يون
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من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام لعقد قمته الأولى مع الرئيس يون سيوك-يول.
وسيقوم بايدن فور وصوله إلى سيئول
بزيارة لمصنع لأشباه الموصلات، مصنع سامسونغ للشرائح في بيونغ تيك، وقد تتم هذه الزيارة برفقة الرئيس يون، حسب وكالة "يونهاب".
وسيعقد الرئيسان، يوم السبت، قمتهما الأولى، في المكتب الرئاسي في منطقة يونغ سان.
وسيناقش الجانبان التهديد النووي والصاروخي المتزايد من قبل كوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن يتم في القمة تناول القضايا المتعلقة باستئناف تشغيل مجموعة استشارية كورية أمريكية مشتركة لاستراتيجية الردع الموسعة، وسبل تنمية التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي، وسلاسل التوريد العالمية، والمواد الخام، والتكنولوجيا الحديثة.