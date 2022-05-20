https://arabic.sputniknews.com/20220520/بايدن-يخلط-بين-الرئيس-الكوري-الحالي-والسابق-1062475529.html
بايدن "يخلط" بين الرئيس الكوري الحالي والسابق
بايدن "يخلط" بين الرئيس الكوري الحالي والسابق
أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه أثناء زيارته لمقر شركة سامسونغ في مدينة بيونغ تك في كوريا الجنوبية، بلفظ اسم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك-يول،... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:53+0000
2022-05-20T12:53+0000
2022-05-20T12:53+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وهبطت طائرة الرئاسة الخاصة ببايدن، اليوم الجمعة، في قاعدة "أوسان" الجوية في بيونغ تك، بعد أن توجه الرئيس الأمريكي إلى مصنع سامسونغ لتصنيع للشرائح الإلكترونية في نفس المدينة، حيث التقى مع الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية يون سيوك يول.وانضم إلى زعماء الدول المدير التنفيذي لشركة سامسونغ لي تشي يونغ، والذي تلا كلمة الافتتاح، وبعد ذلك خاطب الرؤساء أنفسهم الحضور.وقال بايدن في نهاية خطابه: "شكرًا جزيلاً لكم جميعًا، الرئيس مون ... يون، شكرًا لكم على كل ما فعلتموه".وتعتبر هذه الحادثة غيضا من فيض هفوات بايدن، والتي عرضته للانتقاد، وخصوصا من منافسيه السياسيين، والذي كان ترامب أبرزهم، حيث وصفه "بالخرف".ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام لعقد قمته الأولى مع الرئيس يون سيوك-يول.وتم تنصيب يون سيوك-يول كرئيس لكوريا الجنوبية بعد الانتخابات في 10 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/-بايدن-يخطئ-مجددا-بوتين-يغزو-روسيا-1059524556.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن "يخلط" بين الرئيس الكوري الحالي والسابق
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أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه أثناء زيارته لمقر شركة سامسونغ في مدينة بيونغ تك في كوريا الجنوبية، بلفظ اسم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك-يول، حيث خلط بينه وبين الزعيم السابق للبلاد مون جاي إن.
وهبطت طائرة الرئاسة الخاصة ببايدن، اليوم الجمعة، في قاعدة "أوسان" الجوية في بيونغ تك، بعد أن توجه الرئيس الأمريكي إلى مصنع سامسونغ لتصنيع للشرائح الإلكترونية في نفس المدينة، حيث التقى مع الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية يون سيوك يول.
وانضم إلى زعماء الدول المدير التنفيذي لشركة سامسونغ لي تشي يونغ، والذي تلا كلمة الافتتاح، وبعد ذلك خاطب الرؤساء أنفسهم الحضور.
وقال بايدن في نهاية خطابه: "شكرًا جزيلاً لكم جميعًا، الرئيس مون ... يون، شكرًا لكم على كل ما فعلتموه".
وتعتبر هذه الحادثة غيضا من فيض هفوات بايدن، والتي عرضته للانتقاد، وخصوصا من منافسيه السياسيين، والذي كان ترامب أبرزهم، حيث وصفه "بالخرف
".
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام لعقد قمته الأولى مع الرئيس يون سيوك-يول.
وتم تنصيب يون سيوك-يول كرئيس لكوريا الجنوبية بعد الانتخابات في 10 مايو/أيار.