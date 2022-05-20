https://arabic.sputniknews.com/20220520/برلماني-إسرائيلي-عن-القائمة-المشتركة-سنطرح-مشروع-قانون-حل-الكنيست--1062476945.html

برلماني إسرائيلي عن "القائمة المشتركة": سنطرح مشروع قانون حل الكنيست

برلماني إسرائيلي عن "القائمة المشتركة": سنطرح مشروع قانون حل الكنيست

أعلن سامي أبو شحادة، النائب عن حزب التجمع التابع للقائمة المشتركة في البرلمان الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيطرح مشروع قانون حل الكنيست، الأربعاء المقبل. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T13:19+0000

2022-05-20T13:19+0000

2022-05-20T13:19+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن أبو شحادة أن حكومة نفتالي بينيت سيئة ويجب أن تسقط، موضحة أن تصريح عضو الكنيست جاء على خلفية الأنباء التي وردت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اتصالات تجرى بين القائمة المشتركة باعتباره أحد أعضائها، ووزير الخارجية، يائير لابيد، من أجل إسقاط الحكومة الإسرائيلية.ونفى سامي أبو شحادة وجود مثل هذه الاتصالات أو إجراء مفاوضات مع لابيد.وفي السياق نفسه، كانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد ذكرت أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يخطط لطرح مشروع حل الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وذلك على خلفية تقديم عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس"، غيداء ريناوي زعبي، استقالتها من الائتلاف الحكومي، أمس الخميس.وفي حال إقرار حل الكنيست، سيجرى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ثم يتم لاحقا التصويت بـ 3 قراءات متتالية، قبل أن يتم حل الكنيست فعليا، والدخول في مرحلة انتخابات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرة أخرى.ونقلت الصحيفة العبرية عن ميكي زوهار، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" المعارض، أنه حان وقت إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وكانت عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس" اليساري، غيداء ريناوي زعبي، قد أعلنت انسحابها من الائتلاف الحكومي في البلاد، لتصبح العضو الثالث الذي ينسحب من هذا الائتلاف.وأوضحت القناة العبرية الـ 12على موقعها الإلكتروني أن زعبي، هي عضو الكنيست الثالثة التي تنسحب من الائتلاف الحكومي في البلاد، بعد عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف عن حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عميحاي شيكل، وهو ما يعني أن عدد أعضاء الكنيست في الائتلاف 59 عضوا فقط.ويذكر أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لن يتمكن من تشريع قوانين جديدة خلال هذه الفترة الراهنة، وخاصة قوانين أساسية، نتيجة لأن عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي الحالي يقلون عن 60 عضوا.

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