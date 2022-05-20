https://arabic.sputniknews.com/20220520/برلمان-بلا-أغلبية-هل-يستطيع-مجلس-النواب-الجديد-إنقاذ-لبنان-من-الانهيار-1062481608.html

برلمان بلا أغلبية... هل يستطيع مجلس النواب الجديد إنقاذ لبنان من الانهيار؟

برلمان بلا أغلبية... هل يستطيع مجلس النواب الجديد إنقاذ لبنان من الانهيار؟

أفرزت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان معادلة جديدة هذه المرة، حيث فقدت كل القوى السياسية الكبيرة على اختلافها الأغلبية البرلمانية، وبات المجلس يتكون من... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T15:25+0000

2022-05-20T15:25+0000

2022-05-20T15:25+0000

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102064/12/1020641220_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_7385d160dca550d3928cb8f3e3e3927e.jpg

وخسر "حزب الله" كتلة الأغلبية في البرلمان اللبناني، والتي ظل يحملها على مدار سنوات طويلة، وحصد ما يطلق عليهم بـ "التغييرين أو الإصلاحيين أو قوى الثورة"، ما يقارب من 10% من مقاعد البرلمان.ووسط آمال اللبنانيين المعقودة على البرلمان الحالي، وفي خضم تفاؤل الكثير من السياسيين من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي خرقت المألوف، يرى البعض أن عدم نجاح الكتل السياسية على تشكيل أغلبية برلمانية قد تقود لبنان إلى فراغ دستوري.وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية في لبنان، طرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن يسهم البرلمان الحالي في إنقاذ لبنان من الانهيار، عبر اختيار حكومة تكنوقراط قادرة على قيادة المرحلة الحرجة.سياسة جديدةوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "ليس بالضرورة أن تكون الأكثرية هي ضمان لتقدم وتطور وازدهار الوضع، الذي يسمح بوقف الانهيار هو إرادة اللبنانيين، وإرادة البرلمان اللبناني والزعامات السياسية والأحزاب الكبيرة في لبنان".وأكد أن البرلمان الحالي مزيج وخليط من كافة الكتل، وهذا طبيعي ومطلوب، حيث دخلت وجوه جديدة تمثل المزاج الشعبي اللبناني، ورؤية ثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول حتى تشكل صمام أمان للعبة السياسية داخل البرلمان اللبناني.ويرى عيسى أن هذه الشريحة الواسعة والتي قد تصل لثلث البرلمان من سياديين ومعارضيين وثوار، يمكنهم التعاون فيما بينهم على الأقل لوقف أبواب الهدر ومنع تدخل السياسة في التشريعات والقوانين، ومن أجل الرقابة على الحكومة، وقد يشاركوا في تشكيل حكومة تكنوقراط من الاختصاصيين لوقف الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وأوضح أن هذه الفئة الشابة ستضخ دماء جديدة وأسلوبًا جديدا للعمل البرلماني، والشعب اللبناني يعول على هذه المجموعة من النواب الجدد، والأمل كبير في أن يعيدوا لبنان إلى السكة الصحيحة ويساهموا في إنشاء جسور التلاقي بين اللبنانيين وإخوانهم العرب والعالم.وقال عيسى إن اللعبة الديمقراطية يجب أن يكون فيها موالاة ومعارضة، أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وهذا هو المطلوب العودة له في لبنان بعد غياب لفترات طويلة، مؤكدًا أن فكرة حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل كل الأطياف غير مجدية وأثبتت فشلها، حيث فشلت كل الحكومات التي اعتمدت على الديمقراطية التوافقية.وشدد على ضرورة العودة لفكرة العمل البرلماني التشريعي الذي يراقب أداء الحكومة ويحسابها عليه، وضرورة محاسبة الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب وأوصلوا البلاد لهذه المرحلة من الفساد والتراجع.فراغ دستوريبدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد أن مجلس النواب الآن موزع بين مجموعة تكتلات، ولا يوجد أغلبية لأي تيار سياسي، ولحد الآن ليس هناك أي حوار جدي من أجل تشكيل أكثرية فاعلة تستطيع أن تقود المرحلة السياسية الحالية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "هذا الوضع يعطي نوعًا من عدم الاستقرار في الحياة السياسية، وهذا يعني استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال مع صلاحيات أقل من العادي، وتبقى الحكومة غير فاعلة".وتابع: "بعد 6 أشهر سيكون هناك انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، وإذا لم يكن هناك تفاهم جدي من أجل توفير أغلبية برلمانية يعني بأن لبنان قد يدخل في حالة من الفراغ الدستوري والفوضى".ويرى أبو زيد أن المجلس النيابي كما هو الآن لا يستطيع أن يحقق الإنقاذ المطلوب للبنان أو حل المشاكل الاقتصادية، لأن البنك الدولي طلب مجموعة من الإصلاحات لا يمكن أن تنجزها إلا حكومة شرعية تملك الأكثرية وهذا غير وارد حتى الآن.وخسرت جماعة "حزب الله" أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات أسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، والذي تنتهي ولايته، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220517/نائب-عن-قوى-التغيير-نعيد-نهج-المعارضة-ونعمل-على-أكبر-تكتل-للضغط-بشكل-فعال-في-البرلمان-اللبناني-1062328790.html

https://arabic.sputniknews.com/20220518/خسارة-الأغلبية-ومشاركة-سنية-رغم-المقاطعة-انتخابات-لبنان-ومعادلة-سياسية-جديدة-1062398078.html

https://arabic.sputniknews.com/20220519/قيادي-نقابي-فقدان-الخبز-والمحروقات-والكهرباء-كان-ردا-على-نتائج-الانتخابات-في-لبنان--1062431396.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار لبنان