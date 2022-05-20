https://arabic.sputniknews.com/20220520/بلينكن-وغوتيريش-يناقشان-توسيع-نطاق-وصول-المساعدات-الإنسانية-في-سوريا-1062456227.html
بلينكن وغوتيريش يناقشان توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية في سوريا
بلينكن وغوتيريش يناقشان توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية في سوريا
ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بالإضافة إلى المحادثات... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T04:54+0000
2022-05-20T04:54+0000
2022-05-20T04:54+0000
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان صحفي يوم الخميس: "لقد ناقشا أيضا توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا".وقال برايس إن بلينكن وغوتيريش ناقشا أيضا المسائل المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ونقص الغذاء العالمي الحالي.وقال برايس إن غوتيريس أطلع بلينكن على زيارته في أبريل إلى روسيا وموسكو، بما في ذلك التحديات الإنسانية الناجمة عن الصراع الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن وغوتيريش يناقشان توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية في سوريا
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بالإضافة إلى المحادثات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة في روسيا وأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في بيان صحفي يوم الخميس: "لقد ناقشا أيضا توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا".
وقال برايس إن بلينكن وغوتيريش ناقشا أيضا المسائل المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ونقص الغذاء العالمي الحالي.
وقال برايس إن غوتيريس أطلع بلينكن على زيارته في أبريل إلى روسيا وموسكو، بما في ذلك التحديات الإنسانية الناجمة عن الصراع الأوكراني.