https://arabic.sputniknews.com/20220520/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يخطط-للتوصل-إلى-اتفاق-للغاز-مع-إسرائيل-ومصر-1062472673.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع إسرائيل ومصر
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع إسرائيل ومصر
صرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع إسرائيل ومصر قبل الصيف كجزء من جهود... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:02+0000
2022-05-20T12:02+0000
2022-05-20T12:02+0000
اقتصاد
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وأضاف بوريل في مدونته، قائلا: "فيما يتعلق بتنويع الإمدادات، اتفقت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة بالفعل على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. نحن نعمل أيضا مع كندا بشأن الإمدادات المحتملة للغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل ومصر لتوريد الغاز الطبيعي المسال قبل الصيف".يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بوريل: الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع إسرائيل ومصر
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صرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يخطط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع إسرائيل ومصر قبل الصيف كجزء من جهود إنهاء الاعتماد على روسيا.
وأضاف بوريل في مدونته، قائلا: "فيما يتعلق بتنويع الإمدادات، اتفقت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة بالفعل على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. نحن نعمل أيضا مع كندا بشأن الإمدادات المحتملة للغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل ومصر لتوريد الغاز الطبيعي المسال قبل الصيف".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة
من العقوبات على روسيا على خلفية العملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.
وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.