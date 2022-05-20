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بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس "حماس"
بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس "حماس"
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة حماس الفلسطينية... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:03+0000
2022-05-20T05:05+0000
روسيا
حركة حماس
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قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022" :"لا أستطيع تأكيد ذلك، لا توجد مواعيد محددة، من حيث المبدأ نوقش هذا عندما كان موسى أبو مرزوق هنا".وأضاف "نحن جاهزون لاستقبال الوفد، لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد".وبوقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن إسماعيل هنية سيزور موسكو الشهر المقبل.
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روسيا, حركة حماس

بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس "حماس"

05:03 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 20.05.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وأن العمل جاري على موعد الزيارة.
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022" :"لا أستطيع تأكيد ذلك، لا توجد مواعيد محددة، من حيث المبدأ نوقش هذا عندما كان موسى أبو مرزوق هنا".
وأضاف "نحن جاهزون لاستقبال الوفد، لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد".
وبوقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن إسماعيل هنية سيزور موسكو الشهر المقبل.
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