https://arabic.sputniknews.com/20220520/بوغدانوف-موسكو-مستعدة-لاستقبال-رئيس-حماس-1062456827.html
بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس "حماس"
بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس "حماس"
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة حماس الفلسطينية... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:03+0000
2022-05-20T05:03+0000
2022-05-20T05:05+0000
روسيا
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_da64a1cba5f5bdf6606cf1547b53bbf1.jpg
قازان - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022" :"لا أستطيع تأكيد ذلك، لا توجد مواعيد محددة، من حيث المبدأ نوقش هذا عندما كان موسى أبو مرزوق هنا".وأضاف "نحن جاهزون لاستقبال الوفد، لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد".وبوقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن إسماعيل هنية سيزور موسكو الشهر المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_232:0:2664:1824_1920x0_80_0_0_d617b16ee3b2056721a664ca2791b152.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حركة حماس
بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس "حماس"
05:03 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وأن العمل جاري على موعد الزيارة.
قازان - سبوتنيك
. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022" :"لا أستطيع تأكيد ذلك، لا توجد مواعيد محددة، من حيث المبدأ نوقش هذا عندما كان موسى أبو مرزوق هنا".
وأضاف "نحن جاهزون لاستقبال الوفد، لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد".
وبوقت سابق ذكرت وسائل إعلام، أن إسماعيل هنية سيزور موسكو الشهر المقبل.