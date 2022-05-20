عربي
تميم بن حمد آل ثاني: نأمل أن يكون أول تصدير للغاز القطري (إلى أوروبا) في 2026 أو 2027
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/بيان-إسرائيل-ترسل-لأول-مرة-2000-خوذة-و500-سترة-واقية-إلى-أوكرانيا-1062476446.html
بيان: إسرائيل ترسل لأول مرة 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا
بيان: إسرائيل ترسل لأول مرة 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص لأوكرانيا، قالت إنها ستُمنح لقوات الإنقاذ والمنظمات المدنية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:05+0000
2022-05-20T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835413_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9b493b06f92c12d47ebf749711994304.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستشحن 2000 خوذة و500 سترة واقية من الرصاص، وهي أول شحنة ترسلها إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وحاولت إسرائيل منذ بدء العملية الحفاظ على علاقاتها مع موسكو ورفضت حتى وقت قريب إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك أرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني غربي أوكرانيا لستة أسابيع.في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير أنه من المتوقع أن يدعم المسؤولون الإسرائيليون إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وإن كان ذلك على مستويات رمزية، وأنهم ما زالوا يأملون في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الخميس، إن بلاده تدعم أوكرانيا إنسانيا وتمدها بمعدات غير هجومية.وأوضح غانتس خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن إسرائيل تدعم أوكرانيا، بشكل إنساني، كما تقوم بتوفير أو إمداد كييف بمعدات غير هجومية، مضيفا أن بلاده ستواصل القيام بهذا الأمر لدوافع إنسانية واستراتيجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-وجود-إسرائيليين-يقاتلون-إلى-جانب-المتطرفين-القوميين-في-أوكرانيا-1061830089.html
https://arabic.sputniknews.com/20220429/وثائق-سرية-تكشف-عن-سفير-إسرائيلي-سابق-ضمن-المرتزقة-المقاتلين-في-أوكرانيا--1061736134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061835413_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fd7e0b48fc0c4642c5abd11589ea2fa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا

بيان: إسرائيل ترسل لأول مرة 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا

13:05 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперинتحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص لأوكرانيا، قالت إنها ستُمنح لقوات الإنقاذ والمنظمات المدنية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستشحن 2000 خوذة و500 سترة واقية من الرصاص، وهي أول شحنة ترسلها إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية تكشف عن وجود إسرائيليين يقاتلون إلى جانب المتطرفين القوميين في أوكرانيا
4 مايو, 07:02 GMT
وحاولت إسرائيل منذ بدء العملية الحفاظ على علاقاتها مع موسكو ورفضت حتى وقت قريب إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك أرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني غربي أوكرانيا لستة أسابيع.
في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير أنه من المتوقع أن يدعم المسؤولون الإسرائيليون إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وإن كان ذلك على مستويات رمزية، وأنهم ما زالوا يأملون في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وثائق سرية تكشف عن سفير إسرائيلي سابق ضمن المرتزقة المقاتلين في أوكرانيا
29 أبريل, 13:07 GMT

وفقا لمسؤول دبلوماسي، لن تفكر إسرائيل في إرسال أسلحة هجومية أو تكنولوجيا دفاعية متطورة، مثل نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ، لكنها ستحاول العثور على معدات يمكن التبرع بها دون إثارة أزمة مع موسكو.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الخميس، إن بلاده تدعم أوكرانيا إنسانيا وتمدها بمعدات غير هجومية.
وأوضح غانتس خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن إسرائيل تدعم أوكرانيا، بشكل إنساني، كما تقوم بتوفير أو إمداد كييف بمعدات غير هجومية، مضيفا أن بلاده ستواصل القيام بهذا الأمر لدوافع إنسانية واستراتيجية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربيأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعقد مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني شولتز13:17 GMTЖурналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала