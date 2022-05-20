https://arabic.sputniknews.com/20220520/بيان-إسرائيل-ترسل-لأول-مرة-2000-خوذة-و500-سترة-واقية-إلى-أوكرانيا-1062476446.html

بيان: إسرائيل ترسل لأول مرة 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا

بيان: إسرائيل ترسل لأول مرة 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص لأوكرانيا، قالت إنها ستُمنح لقوات الإنقاذ والمنظمات المدنية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T13:05+0000

2022-05-20T13:05+0000

2022-05-20T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستشحن 2000 خوذة و500 سترة واقية من الرصاص، وهي أول شحنة ترسلها إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وحاولت إسرائيل منذ بدء العملية الحفاظ على علاقاتها مع موسكو ورفضت حتى وقت قريب إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك أرسلت أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني غربي أوكرانيا لستة أسابيع.في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير أنه من المتوقع أن يدعم المسؤولون الإسرائيليون إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وإن كان ذلك على مستويات رمزية، وأنهم ما زالوا يأملون في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الخميس، إن بلاده تدعم أوكرانيا إنسانيا وتمدها بمعدات غير هجومية.وأوضح غانتس خلال لقاء مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن إسرائيل تدعم أوكرانيا، بشكل إنساني، كما تقوم بتوفير أو إمداد كييف بمعدات غير هجومية، مضيفا أن بلاده ستواصل القيام بهذا الأمر لدوافع إنسانية واستراتيجية.

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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا